RB Leipzig x Tottenham | Onde assistir, prováveis escalações, horário e local

Na próxima terça-feira (10), conheceremos os primeiros quadrifinalistas da ​Champions League 2019/20. Um deles sairá do duelo entre RB Leipzig e Tottenham, que se enfrentam na Alemanha. O time da casa precisa de um empate para avançar, já que venceu a ida na Inglaterra por 1 a 0. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre este confronto:

​Ficha técnica e onde assistir

​Ficha técnica: ​RB Leipzig x Tottenham ​Motivo: ​Volta das oitavas de final da Champions 2019/20 ​Data: ​10/03/2020 ​Hora: ​17h (de Brasília) ​Local: ​Red Bull Arena, em Leipzig (ALE) ​Árbitro: ​Carlos del Cerro Grande (ESP) ​Onde assistir: ​TNT e EI Plus

Prováveis escalações

​Provável RB Leipzig: ​Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Angeliño; Sabitzer, Laimer, Forsberg, Nkunku; Werner, Schick. ​Provável Tottenham: ​Lloris; Aurier, Sánchez, Alderweireld, Vertonghen; Dier, Winks; Bergwijn Alli, Lamela; Lucas.

Após um momento delicado em seu corpo de defensores, o ​RB Leipzig conseguiu recuperar um de seus titulares mais importantes, o francês Upamecano. Contudo, os outros três zagueiros do elenco seguem fora de combate: Orban, Konaté e Ampadu. O meio-campista Kevin Kampl completa a lista de ausências da equipe alemã.

Falando em lesão, não é exagero dizer que o Tottenham é o time mais desfigurado desta fase de oitavas, não em quantidade de ausências, mas pela relevância delas. O time da capital inglesa segue sem seus dois principais jogadores: Harry Kane e Son Heung-min. Juan Foyth e Moussa Sissoko também estão no departamento médico. O brasileiro Lucas Moura, mais uma vez, deve atuar como um ‘falso 9’ na equipe de José Mourinho.

Últimos cinco jogos

​RB Leipzig ​Tottenham ​RB Leipzig 3 x 0 Werder Bremen (15/02) ​Tottenham 0 x 1 RB Leipzig (18/02) – UCL ​Tottenham 0 x 1 RB Leipzig (18/02) – UCL ​Chelsea 2 x 1 Tottenham (22/02) ​Schalke 0 x 5 RB Leipzig (22/02) ​Tottenham 2 x 3 Wolverhampton (01/03) ​RB Leipzig 1 x 1 Leverkusen (01/03) ​Tottenham 1 (2) x (3) 1 Norwich (04/03) – Copa ​Wolfsburg 0 x 0 RB Leipzig (07/03) ​Burnley 1 x 1 Tottenham (07/03)

Na briga pelo título alemão, o RB Leipzig perdeu um pouco de força na ‘caça’ ao Bayern de Munique com os dois empates seguidos nas últimas duas rodadas da competição. Neste exato momento, cinco pontos separam as duas equipes: 50 x 55. Sua vaga direta para a próxima Champions, no entanto, parece bem encaminhada via Bundesliga.

Já os Spurs vivem uma temporada para se esquecer. Oitavo colocado na ​Premier League e eliminado de forma vexaminosa da Copa da Inglaterra – perdeu nos pênaltis para o Norwich, atual lanterna do Inglês -, o Tottenham só tem a Champions como chance real de título. Difícil.