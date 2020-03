Real Madrid e Barcelona prometem ‘queda de braço’ por atacante alemão, diz jornal

​O calendário futebolístico ​paralisado em boa parte do mundo não impede que as especulações de mercado prossigam, afinal, a temporada europeia já estava em sua reta final, momento em que os clubes já começam a monitorar potenciais reforços e considerar mudanças em seus respectivos elencos.

Real Madrid e Barcelona, irregulares em 2019/20, sinalizam transformações importantes em seus grupos e podem protagonizar uma ‘queda de braço’ por um jovem atacante alemão. De acordo com o jornal ‘Bild’, os dois gigantes do futebol espanhol têm interesse em contratar Leroy Sané, ponta que tem contrato com o ​Manchester City até 2021.

O noticiado ‘assédio’ em torno do atacante de 24 anos surge em um momento curioso, já que Sané vive um momento difícil em sua ainda curta carreira: não entrou em campo em 2019/20, tratando de uma grave lesão no joelho sofrida ainda na pré-temporada. Apesar desta longa inatividade, Real e Barcelona acreditam que o alemão mostrou o suficiente, enquanto saudável, para motivar uma investida de mercado no próximo verão.

Precisando de aquisições de qualidade para seus ‘questionados’ sistemas ofensivos, os dois gigantes de ​La Liga terão mais um concorrente nesta disputa por Sané: o Bayern de Munique. O clube alemão é quem monitora o atleta há mais tempo e parecia obstinado a fechar sua contratação para 2020/21, mas trata a negociação com cautela após a contusão do atleta.