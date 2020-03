Real Madrid estaria disposto a se desfazer de 8 jogadores para conseguir trazer Mbappé; veja a lista

​Enquanto a bola não rola nos gramados europeus, o futebol é assunto no Velho Continente já de olho na próxima temporada. As sempre tão faladas janelas de transferência voltam à tona com esse tempo que cada clube terá para pensar nos seus respectivos planejamentos de mercado. E com o Real Madrid, obviamente, não poderia ser diferente.

O clube merengue nunca escondeu que seu maior sonho de consumo chama-se ​Kylian Mbappé. Por outro lado, o PSG também sempre foi muito transparente ao considerá-lo a maior e mais promissora estrela de seu elenco. Impasse que sem dúvidas apenas faz aumentar o valor do atleta numa eventual negociação. As cifras envolvidas são estimadas entre 250 e 300 milhões de euros, valor recorde. Para isso, Los Blancos têm um plano.

De acordo com El Gol Digital, a diretoria madridista conta com a saída de oito jogadores de seu atual plantel para poder levantar o dinheiro necessário. Seriam eles: James Rodríguez, Gareth Bale, Nacho Fernández, Marcelo Vieira, Luka Modrić, Lucas Vásquez e Dani Ceballos.

Sim, alguns nomes de bastante peso e que, por isso, somados conseguiriam proporcionar ao Real a efetivação da compra do prodígio francês. O que pode ajudar também é o fato de que o próprio Mbappé já falou que sonha um dia em defender a camisa branca:

“Pouco antes do meu aniversário de 14 anos, tive uma surpresa incrível. Meu pai recebeu uma ligação do Real Madrid me convidando para ir à Espanha para uma sessão de treinamento durante as férias. ‘Zidane gostaria de ver seu filho’, disseram eles ao meu pai. Na época, Zizou era o diretor de esportes do clube. Claro que era como estar na lua. Estava desesperado para ir”, admitiu em texto publicado no ​The Players’ Tribune.

Será que os sonhos vão se concretizar em 2020? É aguardar para ver.