Real Madrid estuda investir 100 milhões de euros em destaque do Manchester City

​Fora dos planos! Em meio ao processo conturbado de transformação, o Real Madrid tem mais uma grande pendência para resolver: o futuro de Gareth Bale. O galês tem um salário muito alto para a performance que apresenta e a tendência é que deixe o clube. A sua relação com Zidane também pesa em uma eventual saída.

A relação entre clube, jogador e treinador não caminha bem há mais de uma temporada e o atacante chegou a encaminhar negociação com o futebol chinês, mas Marco Asensio se lesionou e Bale acabou permanecendo para “tapar o buraco”. A continuidade da estada, no entanto, não ficou como garantida e o camisa 11 deve deixar a Espanha no meio do ano.

De acordo com o jornal espanhol El Desmarque, o Real Madrid deve facilitar a saída de Bale para qualquer destino e tem nome em mente para ‘substituir’ o atacante. A pauta da vez não deve ser barata, mas os merengues esperam ter um elenco mais competitivo na próxima temporada.

A alternativa analisada pela diretoria madridista é Bernardo Silva, do Manchester City, e o clube tem consciência de que não vai ser fácil contar com o português. Porém, os espanhóis estão dispostos a oferecer 100 milhões de euros pelo destaque do time de Pep Guardiola.

O atacante é titular indiscutível do City, mas o Real sabe que a punição da UEFA, que impede os ingleses de disputar a Champions League por duas temporadas, pode ser o ponto fora da curva de eventual negociação. Vale destacar que o time de Manchester tem investido pesado na tentativa de driblar a sanção por fair play financeiro.

O Real Madrid espera chegar mais forte depois do verão europeu e deve mudar seu perfil de contratações para nomes mais consagrados, como Sadio Mané, Harry Kane e Kylian Mbappé. O nome da sensação Erling Haaland também segue em observação.