Real Madrid tem acordo com joia do Ajax, mas espera ‘ok’ de Zidane

​O Ajax encantou o mundo do futebol na temporada passada e o sucesso teve um preço: a base do time foi praticamente toda vendida. Os holandeses não tinham como competir com os milionários do Velho Continente e acabaram perdendo a maior parte de suas revelações.

Surpreendentemente, o meio-campista Donny Van de Beek permaneceu na equipe, mas, segundo informações do jornal ‘Mundo Desportivo’, da Espanha, o garoto não deve ter vida longa em Amsterdã e aguarda resposta para assinar com gigante espanhol.

Aos 22 anos, o meia foi uma das sensações da ​Champions League na temporada 2018/2019 e o seu desempenho chamou atenção de diversos clubes do mundo, porém, Van de Beek não entrou em grandes negociações e permaneceu no Ajax.

Contudo, a ideia de seguir no clube do coração parece ter mudado e o meia vê com bons olhos uma eventual mudança para o Real Madrid. Conforme o diário espanhol, a negociação está praticamente fechada e os merengues esperam apenas o aval do técnico Zidane para bater o martelo.

Atualmente, o Ajax pede 55 milhões de euros (cerca de R$ 300 milhões) pelo meia e o Real Madrid não teria problemas em arcar com o montante. Porém, o treinador francês ainda não deu o sinal positivo e espera desfecho em ‘novela Paul Pogba’ para decidir.

O Real Madrid tem monitorado o mercado europeu, mas ainda não investiu pesado e deve esperar a janela de transferências para entrar, de fato, em grandes negociações. O técnico Zidane e o presidente Florentino Pérez esperam montar um plantel mais forte para a próxima temporada.