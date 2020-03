Reaproximação? Cristiano Ronaldo e o ‘favor’ pedido a Florentino, presidente do Real

No último domingo (1º), o Real Madrid conquistou uma vitória gigantesca por 2 a 0 sobre o arquirrival Barcelona, vitória que conduziu o time da capital novamente à liderança de ​La Liga. O clássico disputado no Santiago Bernabéu contou com a presença ilustre do maior atleta da história contemporânea do clube merengue, ​Cristiano Ronaldo.

O craque luso aproveitou a brecha no calendário de jogos na Itália – país que vive momento de instabilidade por conta do surto de ​coronavírus -, para comparecer à antiga casa e acompanhar de perto mais uma edição de ‘El Clasico‘. Sua ida ao Bernabéu foi precedida de uma ligação do próprio Cristiano ao presidente do Madrid, Florentino Pérez, solicitando um local privado onde pudesse acompanhar a partida in loco.

De imediato, o mandatário providenciou um camarote especial ao jogador, que por respeito ao seu novo clube, não quis acompanhar a partida do camarote presidencial. A relação entre o jogador e o presidente madridista, outrora tumultuada, parece ter melhorado após a saída do craque rumo à Juventus. Vai entender…