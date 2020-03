Recuperando-se de lesão, Volpi fala sobre sua rotina após paralisação dos jogos

​A pausa dos campeonatos também serviu para atletas acelerarem suas recuperações de lesões em casa. É o caso do goleiro do​ São Paulo, Tiago Volpi. Com uma fratura na mão direita desde o dia 11 de março, na partida contra a LDU, pela Libertadores, o arqueiro tricolor falou ao ​Globo Esporte como está sua rotina.

“ O prazo inicial falado é de seis semanas. Hoje (quinta-feira) estamos completando duas semanas. Machuquei em uma quarta e comecei o tratamento na quinta-feira depois do jogo. Segundo a previsão dos médicos, mais quatro semanas para tirar a imobilização da mão para poder voltar a treinar”, disse Volpi.

Ele acredita que precisa de mais uma semana para fortalecer. Também declarou que sente um pouco de falta de força no braço por estar imóvel o tempo todo. “ Talvez uma semana a mais de fortalecimento no Reffis, mas o principal é a calcificação do osso “, explicou.

Além de Volpi, se recuperam de lesão Walce, Rojas e Helinho. Os atletas haviam sido liberados para trabalhos no REFFIS, mas devido ao grande aumento no número de casos do coronavírus, o departamento médico decidiu que todos se recuperariam em casa.

O goleiro revelou que sua lesão é diferente. “ O tratamento em si é mais para tirar a dor, porque o processo de cicatrização e calcificação do osso é o mesmo no Reffis ou em casa. O que fazia no Reffis era tirar o processo inflamatório para não ter tanta dor, mas não interfere muito nesse prazo. Vai mais de como o organismo responder para calcificar o osso “.

Aí gente pensando pelo lado positivo do futebol ter parado um pouco, assim o Volpi se recupera 100% da lesão — Joice_lms  (@JoiceLemes8) March 18, 2020