Redução salarial: veja as medidas tomadas pelos gigantes da Europa

​Sem futebol, sem dinheiro. A bola parou em praticamente todo o mundo e os clubes tentam viabilizar formas de não “quebrar” e de impactar o mínimo possível na vida financeira de seus funcionários. As decisões têm repercutido mundialmente e causado conflitos entre agremiações e atletas. A situação é delicada e tem gerado desconforto no futebol nacional e internacional.

De acordo com informações do ​GloboEsporte.com, os clubes europeus têm sofrido resistência dos jogadores na hora de negociar reduções salariais, mas vêm acertando a ‘casinha’. Do outro lado do mundo, os times brasileiros também estão conversando com os futebolistas, mas ainda não chegaram a um consenso geral.

AÇÕES DO GIGANTES DA EUROPA

​

O contexto das negociações depende, genericamente, de três condições: proposta dos clubes, contraproposta dos atletas e dos mecanicismos de cada país.

ESPANHA

O Barcelona demorou a entrar em acordo com os jogadores, mas, conforme nota oficial dos catalães, clube e atletas finalmente encontraram um denominador comum. A equipe recorreu ao Expediente de Regulação Temporal de Emprego (ERTE), mecanismo presente na legislação do país, e vai reduzir o salário com base no dia útil não trabalhado. A porcentagem não foi divulgada.

Por sua vez, o Real Madrid acredita que a suspensão do calendário não deve persistir por muito tempo e assim não anunciou nenhuma medida relacionada à redução salarial. Os merengues descartam utilizar o ERTE. O Atlético de Madrid também não tomou nenhuma medida de corte salarial, mas acredita que não teria problemas em negociar com os atletas e provavelmente aplicaria o mecanismo de redução dos vencimentos da Espanha.

FRANÇA

O Paris Saint-Germain tem uma das folhas salariais mais altas do planeta e, até por isso, anunciou que vai utilizar o “desemprego parcial”, mecanismo da legislação francesa, para reduzir os salários dos jogadores e manter o clube saudável financeiramente. O PSG, porém, foi um dos últimos do Campeonato Francês a adotar a medida, que permite que o clube pague apenas 70% dos vencimentos de cada atleta e ainda seja reembolsado em 5,4 mil euros pelo Estado.

ITÁLIA

A situação na Itália é uma das mais complicadas. O país é um dos mais afetados pelo novo coronavírus e a possibilidade de cancelamento da temporada é real. Em meio ao impasse, os clubes vêm negociando coletivamente e buscando uma forma de reduzir os salários dos atletas, mas nenhuma decisão foi tomada.

Por sua vez, a Juventus tem buscado uma maneira individual de lidar com a situação e três propostas estão na mesa: 1º) os jogadores abrirem mão do salário de março e ter os vencimentos interrompidos até o retorno da Série A; 2º) os atletas abdicariam de dois meses de salários até o mês de junho, caso a temporada seja anulada, e, um mês até junho, caso retorne; e 3º) o plantel não receberia o equivalente a um mês e meio de trabalho imediatamente, independente do retorno ou não da temporada.

INGLATERRA

Os clubes ingleses também estão buscando uma decisão coletiva antes de anunciaram qualquer tipo de medida. Porém, as equipes de menor investimento começam a apressar o processo para evitarem grandes estragos financeiros no futuro. Desta forma, os times esperam, também, boa vontade por parte dos jogadores.

ALEMANHA

A Alemanha tem conseguido controlar a pandemia e há previsões otimistas para o retorno em breve das competições no país. Contudo, os clubes já se preveniram: O Bayern de Munique entrou em acordo com os jogadores, que abriram mão de 20% de seus salários. Enquanto os atletas do Borussia Dortmund também aceitaram reduzir os vencimentos, mas nenhuma porcentagem foi anunciada.