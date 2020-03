Reforço conversa com ex-companheiros e recebe boas impressões do Cruzeiro

​O volante Jean desembarcou em Belo Horizonte na manhã desta terça-feira para realizar exames médicos, assinar contrato e ser novo jogador do ​Cruzeiro. E, logo na sua chegada no aeroporto de Confins, revelou conversas com um companheiro de ​Palmeiras e com o próprio técnico Adilson Batista a respeito do que poderia encontrar na capital mineira. A impressão, segundo ele, foi a melhor possível.

Aos 33 anos, gostou, por exemplo, do que ouviu do atacante Willian Bigode, de passagem marcante pela Raposa. “Conversei bastante com ele. Só tenho boas notícias de BH. A adaptação vai ser rápida”, disse o jogador, que teve sua contratação pedida pelo atual treinador celeste. “Falei com o Adilson e, por mais que eu tenha feito poucas partidas (11 no ano passado), me sinto bem e não vejo a hora de voltar a atuar. Vai ser um grande recomeço para mim e para o Cruzeiro.”

Jean tá ruim, Diogo Barbosa tá ruim, Regis tá ruim, torcida até agora não entendeu o momento do clube, pra quem não sabe tem jogador que não quer nem negociar com o Cruzeiro, mesmo com salário dentro do teto! Gestão WPS deixou o Cruzeiro além de falido sem reputação! — Lázaro (@LzaroRo29251054) March 3, 2020

Ao longo de 2020, Cruzeiro e Palmeiras irão dividir o pagamento do salário do meio-campista, que também pode jogar como lateral-direito. Ao final do ano, caso o clube consiga o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, existe a possibilidade de prorrogar o vínculo por mais uma temporada, já que a partir de então estará livre do compromisso com o Verdão. “Tudo o que conquistei faz a gente ter responsabilidade. É natural isso e estou aqui para ajudar o Cruzeiro a voltar a seu lugar de origem. Estou feliz em fazer parte da reconstrução de um clube tão grande como esse”, completou Jean. Em seu ex-clube, o atleta participou das conquistas do Brasileirão de 2016 e 2018. No entanto, perdeu espaço nos últimos tempos e não seria aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo.

Para mais notícias do Cruzeiro, clique ​aqui.