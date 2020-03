Reformulação na base! Empresa europeia orienta, e Inter extingue seu time B

Em meio à paralisação do futebol brasileiro por conta da pandemia de coronavírus, o ​Internacional anunciou no início da tarde desta terça-feira uma reestruturação em suas categorias de base. Por orientação da empresa belga Double Pass, o time B foi extinto.

Vai ter muito véio da velha guarda colorada chorando pela decisão de extinguir o time B… Especialmente aqueles que pleiteiam uma boquinha pro seu jogador no Inter. Decisão acertadissima em acabar com esse elenco que só serve pra jogar Terceirona Gaúcha. https://t.co/vrHIJjtrY2 — Mundo Colorado #RodineiNÃO (@ColoradosAvante) March 17, 2020

A equipe era formada por atletas com até 23 anos e, também, por nomes que não vinham sendo aproveitados no elenco principal. Era, sim, o último estágio na formação dos garotos antes de os mesmos passarem a figurar no grupo profissional. Com a decisão, os integrantes da comissão técnica acabaram dispensados do clube.

O Inter acabou com o time B, até 23 anos. FINALMENTE. Se o jogador não vingou até VINTE TRÊS anos, pode esquecer. É dinheiro posto fora manter essa categoria. AGIU MUITO BEM O INTERNACIONAL. — 🧣CHACHO🧣COLORADO (@AgendaCOLORADO) March 17, 2020

A Double Pass presta consultoria ao Inter desde 2018, e foi ela a responsável por reformular o futebol alemão, belga e, também, a estrutura de diversos clubes e federações. O time B do Inter conquistou o Brasileirão de Aspirantes em 2017 e repetiu a dose em 2019, sendo o atual detentor do título.

Nota oficial do Internacional

​O Sport Club Internacional comunica que realizou uma reestruturação nas categorias de base. O sub-20 passará a ser o último estágio antes do grupo principal. Com base na consultoria da Double Pass e em alinhamento com a tendência mundial, acreditando na precocidade na formação e maior aproveitamento de atletas da base, optou-se pela extinção do time B.

Com as novas diretrizes, os profissionais de comissão técnica e apoio do sub-23 foram liberados. O Clube agradece a todos pelos serviços prestados e pelas conquistas durante o período e deseja sucesso na sequência de suas carreiras.

Para mais notícias do ​Internacional, clique aqui.

Foto: Internacional / Divulgação