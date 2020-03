Reinaldo vibra com maturidade do São Paulo de 2020: ‘Dá gosto de ver’

​Na tarde deste domingo (1º), o ​São Paulo recebe a Ponte Preta no Morumbi, duelo válido pela oitava rodada do Paulistão 2020. No último encontro entre essas duas equipes, em 2019, a ‘Macaca’ levou a melhor por 1 a 0 no Moisés Lucarelli, partida disputada poucos dias antes do duelo que sacramentaria a eliminação precoce do Tricolor na ​pré-Libertadores.

hoje é dia de São Paulo x Ponte Preta e vcs preocupados com Real Madrid x Barcelona — the péssimo (@jv_noleto) March 1, 2020

Agora, em 2020, o Soberano volta a entrar a Ponte dias antes de um compromisso continental, mas em contexto diferente, já que o clube paulista está assegurado na fase de grupos. Como destaca o ​UOL Esportes, Reinaldo, uma das lideranças/referências do elenco tricolor, vê outras diferenças entre um ano e outro, especialmente na maturação do trabalho.

“O trabalho vem sendo bem feito desde o fim do ano passado, a gente tem o nosso jeito de jogar. Não que em 2019 não tivesse, mas neste ano o time está encaixado, com mais jogadores de qualidade. Você olha para o banco e dá gosto de ver, cada um que entrar vai poder ajudar o São Paulo. Estamos muito bem, então é manter esse foco”, afirmou o lateral.

O São Paulo estreia na Libertadores já na próxima quinta (5) contra o peruano Binacional, fora de casa. Os holofotes e olhares atentos dos torcedores estão voltados para este confronto mas, para o camisa 6, o momento é de encaminhar classificação no ​Paulistão: “Temos um jogo muito importante contra a Ponte Preta e vamos manter a cabeça totalmente voltada para esse jogo, que pode encaminhar muito bem a nossa classificação. Tenho certeza de que vamos fazer um excelente jogo, e na segunda-feira a gente pensa na Libertadores”, concluiu.