Renato aguarda dupla para a estreia do Grêmio na Libertadores; treinador tem quatro dúvidas

​Vencida a primeira partida do returno do Gauchão, o ​Grêmio agora mira todos os seus olhos para a estreia da ​Copa Libertadores. O time vai até a Colômbia para enfrentar na próxima terça-feira o América de Cáli na abertura do Grupo E da competição. Para muitos, o ​grupo da morte.

Pensando nisso, Everton Cebolinha e Matheus Henrique foram preservados do jogo diante do Juventude, mas ainda não estão 100% garantidos. Segundo a ​Gaúcha ZH, ambos sentiram dores no tornozelo e ainda serão reavaliados. Além da dupla, o técnico Renato Portaluppi ainda tem dúvidas sobre a formação do meio-campo (com ou sem Thiago Neves) e na lateral esquerda, em que Caio Henrique e Cortez disputam posição:

“Vocês sabem que gosto de equipes ofensivas. Jogamos o Gre-Nal e contra o Caxias de uma maneira um pouco diferente, com três volantes, porque nossos meias ainda não estavam 100%. O Jean Pyerre continua no departamento médico, o Thiago Neves ainda vem buscando um melhor condicionamento físico. A viagem é longa, vou conversando com o Thiago e com alguns líderes da equipe (…) Vamos aguardar. Temos mais três dias pela frente. Se vou começar a falar que vou jogar assim ou assado, o adversário nos dificulta. Importante é que temos um jogador que marca melhor e outro que apoia melhor. Para o treinador isso é ótimo. Tendo duas opções (entre Caio e Cortez), posso usar qualquer uma dela”, analisou o treinador.