Renato deve promover volta de meia do Grêmio ao banco de reservas

​Titular do Grêmio contra o Juventude na última rodada do Gauchão, ​Thiago Neves deve voltar a ser opção de Renato Gaúcho no banco de reservas. Buscando ficar 100% com condições físicas, o meia recebeu elogios do treinador. As informações são do ​Globo Esporte.

Com os retornos de Everton Cebolinha e Matheus Henrique, é provável que Renato escale o time na estreia da Libertadores, contra o América de Cali, com três volantes. Porém, isso não significa que Thiago não entre no decorrer do jogo, já que recebeu elogios em sua última atuação.

“ Pelo que conheço do Thiago, não foi mal. Digamos que foi nota 7, mas ainda tem muito a evoluir. É muito inteligente, mas está há quase quatro meses sem jogar uma partida desde o início. Precisa de ritmo. Contamos bastante com ele “, disse Renato Gaúcho.

Em entrevista na tarde desse domingo, após a chegada da delegação gremista ao hotel em Cali, o meio-campista conversou com a imprensa sobre seu desempenho no fim de semana, e disse que a falta de ritmo nesse início de temporada é normal.

“Fi quei muito tempo sem jogar. Estou levando um bom tempo na minha preparação, não quero forçar muita coisa, mas acho que já estou preparado. Vou ganhar ritmo de jogo jogando. É importante para o jogador ter uma sequência para entrosar o mais rápido possível “.

Amanhã a tendência é 3 volantes novamente. Thiago Neves não tem intensidade para jogar 90 minutos. Não concordo. No mínimo iniciaria com Thaciano. Matheus Henrique e Lucas Silva na volancia. Mas pela experiência e qualidade de passe, dificilmente Renato tira o Maicon. — Gremista Sincero (@Gremista_Sincer) March 2, 2020