Renato e elenco do Grêmio protestam contra jogos em meio à crise do coronavírus; veja

Ao passo que o mundo vai parando aos poucos por conta do avanço do ​coronavírus, o Brasil, em todas as suas instâncias, segue em ‘pleno funcionamento’ apesar do salto exponencial no número de casos em solo nacional. A contragosto de muitos profissionais, o mundo da bola também segue em atividade, o que começa a gerar os primeiros protestos organizados de jogadores, membros de comissões técnicas, etc.

Além do posicionamento público do Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro – ​contrários à manutenção do calendário em meio ao cenário de crise -, na manhã deste domingo (15) foi a vez de Renato Gaúcho e o elenco principal do ​Grêmio protestarem pela suspensão imediata dos campeonatos locais. Treinador e jogadores entraram em campo com máscaras, uma forma ‘silenciosa’ de sinalizar insatisfação da classe. Confira o vídeo abaixo:

​​Neste exato momento, Grêmio e São Luiz estão se enfrentando na Arena do Grêmio, sem presença de público, pela terceira rodada do segundo turno do Gauchão.