Renner abre 804 vagas de emprego por todo o Brasil; confira os cargos e inscreva-se!

Renner faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego no Brasil em diversos cargos; Inscrições abertas

A Renner abriu vagas de emprego no Brasil. As oportunidades são em diversos cargos espalhados pelo país, para atuação em lojas físicas da empresa.

As Lojas Renner é uma rede de lojas de departamento brasileira. Teve seu início em 1922, com o começo das atividades fabris do então Grupo A. J. Renner, e desvinculou-se do grupo fundado pelo gaúcho Antônio Jacob Renner somente em 1965, quando suas lojas começaram a tomar um formato mais próximo do atual.

Está presente em todas as regiões do país por meio de suas lojas da Renner, que oferece moda em diferentes estilos; da Camicado, empresa no segmento de casa e decoração; e da Youcom, especializada em moda jovem. A companhia opera ainda com a Realize CFI, que apoia o negócio de varejo, através da oferta e gestão de produtos financeiros. Confira alguns cargos dentre os diversos disponíveis:

Cargos disponíveis

Agilista

Analista Contábil

Analista de Controles Internos e Qualidade

Analista CRM • Analista de Dados • Analista de E-commerce – APP

Analista de Educação Coorporativa

Analista de Estoque e Inventário

Analista de Infraestrutura Middleware

Analista de Logística

Analista de Projetos

Jovem Aprendiz

Assistente de Produtos Financeiros

Assistente Administrativo de Loja

Assistente de Abastecimento

Assistente de Loja – PCD

Auxiliar de Estoque

Caixa Treinador

Lembrando que existem diversas áreas de atuação, havendo muitos cargos a serem preenchidos, e que os interessados podem fazer a inscrição a qualquer momento. Por este motivo, se tiver interesse, se inscreva o quanto antes!

Inscrição

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever através do site oficial da loja CLICANDO AQUI.