Resultado da RJ da Sorte 005 – Rio e Gr. Rio – 08/03/2020

Veja o Resultado da Rj da Sorte 005 – Rio e Grande Rio, a ser realizado dia 08/03/2020, Domingo, sendo transmitido pela Band-Rio.

– a Empresa e a Equipe que organizava a “Rio de Prêmios” , sob uma nova bandeira responsável ( Capemisa- Capitalização) passou a organizar sorteio de um novo produto lotérico: “RJ da Sorte” , que será transmitido pela TV Band/Rio.

Nós, do Site , www.midassorte.com.br, desde 2014, durante todos os Domingos, tivemos a satisfação de acompanhar os trabalhos da Equipe “Rio de Prêmios” e divulgar os resultados dos Sorteios realizados.

Agora, continuaremos aqui fazendo o trabalho de divulgação dos resultado da RJ da Sorte 005 que serão realizados nas manhãs de Domingo na Band/Rio.

O Site oficial desse Sorteio é : www.rjdasorte.com.br

Haverá Sorteios para 02 partes do Estado do Rio de Janeiro:

Rio/Grande Rio => Transmitido pela Band/Rio. ( NESTA PÁGINA)

Cidades do Interior => Transmitido pela Band/Interior. Veja nesse LinK:

===

Confira o sorteio resultado da RJ da Sorte 005, Rio e Grande Rio, a ser realizado às 09:00h, dia 08/03/2020 (domingo) , nas dependências da Band/Rio. O RJ da Sorte é um produto lotérico de múltiplas chances e está sob a responsabilidade da Capemisa Capitalizaçãp; Estado do Rio de Janeiro. …… Veja aqui, nesse Domingo, o Resultado da RJ da Sorte 005, a partir de 09:00h!!!

Resultado da RJ da Sorte 005 – Sorteio das Dezenas

1º Sorteio — Prêmio: 01 JEEP RENEGADE 1.8 Flex,Mec. – valor: R$ 75.000,00!!!

DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

******

******

******

******

DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

******

******

******

******

2º Sorteio — Prêmio: ( 01 Casa + Toyota Hilux Flex + R$ 100.000,00). Valor total: R$ 420.000,00!!!

DEZENAS SORTEADAS: (colocadas aqui, na ordem em que foram sorteadas)

******

******

******

******

DEZENAS SORTEADAS, colocadas aqui, EM ORDEM CRESCENTE

******

******

******

******

Nós postamos os resultados iniciais do RJ da Sorte 005 , Rio e Grande Rio, durante e logo após os sorteios!

Nessa edição da RJ da Sorte , Rio e grande Rio, você concorre aos Prêmios Principais de R$ 75.000,00 e de R$ 420.000,00!!.

Existem no Bilhete, 03 Quadros para o 1ºPrêmio e 03 quadros para o 2º Prêmio. serão sorteios distintos.

EM CADA SORTEIO, nos respectivos Quadros–> para ganhar, a pessoa deverá acertar as 15 (quinze) dezenas em um dos três Quadros de seu bilhete. Para isso, será realizado um sorteio onde serão extraídas tantas bolas ( universo 01/30) quantas necessárias até que pelo menos um bilhete vendido complete primeiro a sequência de 15 (quinze) dezenas em um dos três Quadros de Números de seu Bilhete no respectivo sorteio.

Se ocorrer mais de uma Pessoa, o Prêmio é dividido

Teremos ainda na RJ da Sorte 005 , Rio e Grande Rio:

• SORTEIOS SUPERPONTOS e SORTEIOS POR REGIÃO RJ e METROPOLITANA.

Para esses sorteios, as Pessoas precisam Cadastrar o Bilhete no Site Oficial da RJ da Sorte ( rjdasorte.com.br).

Resultado da RJ da Sorte 005 – Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 1º Prêmio Principal – R$ 75.000,00.

… Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou/dividiram o Prêmio de R$ 75.000,00!! Nome Tit/NºSorte distribuído por Cidade … ……. 005 …. ……… … ……. 005 …. ………

Bilhetes com as 15 dezenas sorteadas para o 2º Prêmio Principal – R$ 420.000,00.

… Bilhete(s) que acertou(aram) as 15 dezenas e ganhou/dividiram o Prêmio de R$ 420.000,00!!!! Nome Tit/NºSorte Onde comprou … ……… 005 ….. … ……… 005 …..

ATENÇÃO: A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, Resultado da RJ da Sorte 005, Rio e Grande Rio, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “Loteria RJ da Sorte”, rjdasorte.com.br. e/ou no Facebook.

Cadastre seu bilhete no site oficial,”RJ da Sorte” ,e concorra aos prêmios por REGIÃO e do SUPER PONTOS.

Sorteio Resultado da RJ da Sorte, Rio e Grande Rio, – Sorteios “SUPERPONTOS”, para Bilhetes Cadastrados

SUPERPONTOS – 1º SORTEIO

10 Prêmios de R$ 500,00, Sorteios ( pelo Número da Sorte) entre os Bilhetes cadastrados que acertarem até 24 pontos, nas soma dos acertos nas 03 chances do 1º sorteio.

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

10 Prêmios de R$ 1.000,00, Sorteios ( pelo Número da Sorte) entre os Bilhetes cadastrados que acertarem 25/+ pontos, nas soma dos acertos nas 03 chances do 1º sorteio.

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

================

SUPERPONTOS – 2º SORTEIO

10 Prêmios de R$ 500,00, Sorteios ( pelo Número da Sorte) entre os Bilhetes cadastrados que acertarem até 24 pontos, nas soma dos acertos nas 03 chances do 2º sorteio.

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

10 Prêmios de R$ 1.000,00, Sorteios ( pelo Número da Sorte) entre os Bilhetes cadastrados que acertarem 25/+ pontos, nas soma dos acertos nas 03 chances do 2º sorteio.

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Sorteio ( pelo Número da Sorte ) resultado da RJ da Sorte 005, Rio e Grande Rio, – Sorteios “POR REGIÃO”, para Bilhetes Cadastrados

São 06 ( seis ) as Regiões:

– Metropolitana; Baixada-1; Baixada-2; RJ-1 ( Centro; Zona Sul; Barra ); RJ-2 ( Zona Norte ); RJ-3 ( Zona Oeste).

São 12 Prêmios por região:

– 10 Prêmios de R$ 1.000,00. === – 01 Prêmio “Dívida zero”- R$ 3.000,00 === – 01 Automóvel Fiat Mobi Easy 1.0 Fire.

REGIÃO METROPOLITANA

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’.

‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 Alcântara

REGIÃO BAIXADA-1

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’.

‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 Alcântara

REGIÃO BAIXADA-2

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’.

‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 Alcântara

REGIÃO RJ-1 ( Centro; Zona Sul; Barra )

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’.

‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 Alcântara

REGIÃO RJ-2 (Zona Norte)

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’.

‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 Alcântara

REGIÃO RJ-3 ( Zona Oeste )

Relação dos 10 Ganhadores, confirmação a partir da relação no Site Oficial: rjdasorte.com.br

Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 … … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’.

‘Dívida Zero – Valor de R$ 3.000,00’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 …

Bilhete sorteado para Prêmio – ‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’.

‘Automóvel – Fiat Mobi Easy’. Nome Tit/NºSorte onde comprou … ……. 005 Alcântara

ATENÇÃO; A fonte inicial desses dados é o Sorteio ao Vivo, devido a dificuldades para, no MOMENTO do SORTEIO, serem lidos com clareza os NOMES e LOCAIS dos ganhadores; O RESULTADO OFICIAL será assim que for divulgado, oficialmente, o Número dos Bilhetes no Site Oficial da “RJ da Sorte”, rjdasorte.com.br e/ou no Facebook.

ATENÇÃO:

Nosso Site faz o serviço de divulgação de resultados de Loterias.

A Loteria “RJ da Sorte” tem, como site oficial,

Site oficial da Loteria “RJ da Sorte”.

Vamos com Fé! Boa sorte, nesse Resultado da RJ da Sorte 005, Rio e Grande Rio.