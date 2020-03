Reunião ‘privada’ entre FFerj e Flamengo irrita presidente do Vasco; estadual é suspenso

​Na manhã desta segunda (16), Federação Carioca de Futebol e representantes dos clubes que disputam o Estadual se encontraram na sede da entidade, com objetivo de discutir qual será o rumo da competição em meio ao avanço do ​coronavírus no Rio de Janeiro. A importante reunião, no entanto, não acabou nada bem para um dos gigantes do Estado.

De acordo com a apuração do ​Globoesporte, o presidente do Vasco, Alexandre Campello, deixou o encontro antes mesmo deste ser oficialmente iniciado. O mandatário teria ficado bastante irritado ao tomar conhecimento que Rubens Lopes e Rodolfo Landim, presidentes de FERJ e ​Flamengo respectivamente, se reuniram ‘secretamente’ por 40 minutos antes do debate com a presença de todos os clubes.





Horas mais tarde, a federação confirmou o que parecia iminente: a suspensão do torneio.

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro informa que, após mais de três horas de reunião com os clubes que disputam a Série A do Campeonato Carioca e o Sindicato dos Atletas e de Treinadores, a competição está paralisada por 15 dias por causa da pandemia do Coronavírus. pic.twitter.com/0Yw046G3Da — FERJ (@FFERJ) March 16, 2020

O presidente cruzmaltino não quis ceder entrevistas e deixou o local bastante irritado. A atitude do mandatário foi recebida com estranheza por Rubens Lopes, que afirmou ter tratado assuntos particulares pendentes com Rodolfo Landim, sem nenhuma relação com a reunião em questão.