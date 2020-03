Reviravolta! Cruzeiro recua em demissão e anuncia permanência de Adilson Batista

Nas primeiras horas desta quinta (12), inúmeras fontes cravaram, com base em informações apuradas nos bastidores do próprio clube, que ​​Adilson Batista seria demitido pelo Cruzeiro. A princípio, o clima para a continuidade do trabalho teria ficado insustentável após o revés, com péssima atuação, para o CRB-AL no Mineirão.

Apesar de diversas fontes cravarem a saída do experiente treinador, o comunicado oficial por parte da ​Raposa não se confirmou. Muito pelo contrário. No fim desta tarde, o clube mineiro utilizou suas plataformas oficiais para comunicar a manutenção de Adilson Batista, uma inesperada reviravolta de curso para a sequência da temporada celeste.

Técnico Adilson Batista segue como treinador do Cruzeiro Esporte Clube. A decisão foi tomada pelo Clube nesta tarde. É importante destacar que em nenhum momento, ao longo desta quinta-feira, a saída do treinador foi oficialmente confirmada pelo Cruzeiro. — Cruzeiro Esporte Clube (@Cruzeiro) March 12, 2020

​​Em pronunciamento realizado na Toca da Raposa 2, Carlos Ferreira, represente do Núcleo Dirigente Transitório do Cruzeiro, justificou a manutenção do treinador: “Gostaria de destacar que Adilson Batista é um homem trabalhador e dono de um grande caráter. É um homem íntegro e que merece todas as nossas considerações. Nós do Conselho Gestor, desde as primeiras horas do dia, nos reunimos e analisamos diversas questões que estamos enfrentando. E chegamos à conclusão pela permanência do Adilson”, pontuou.

Anunciado pelo clube na reta final do ano passado, Adilson quatro vitórias, quatro empates e seis derrotas, em 14 partidas oficiais disputadas.