RH Brasil abre 295 vagas de emprego; confira os cargos!

Oportunidades de emprego abertas. A RHBrasil faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego. A empresa abriu, ao todo, 295 novas vagas de emprego.

Consultoria em Recursos Humanos há 20 anos no mercado brasileiro

As oportunidades foram divulgadas para Representante Home Office, Operador (a) de Caixa, Coordenador de Marketing, Operador de Telemarketing Ativo, Comercial Júnior, Almoxarife, Mecânico de Empilhadeiras, Analista Financeiro, Assistente Comercial, Vendedor Interno, Vendedor de Cursos, Vendedora-Atendentes, Analista Design Automotivo, Atendente de Televendas, Analista de Mesa de Operações, Engenheiro de Processos, Supervisor de Produção, Vendedor Inside Sales, Assistente Administrativo, Vendedor Externo, Assistente de Departamento Pessoal, entre outros cargos.

Cargos disponíveis

Recepcionista de Hospital

Enfermeiro Assistencialista

Fisioterapeuta

Inspetor de Qualidade

Assistente Mecânico

Auxiliar de Limpeza

Assistente Administrativo

Assistente de Criação e Marketing

Auxiliar de Contas

Representante Comercial

Web Designer

Vendedor de Veículos Multimarcas

Coordenador Pedagógico

Estágio na Área Comercial

Requisitos (variam para cada vaga)

Escolaridade Mínima: Ensino Superior

Escolaridade Mínima: Ensino Médio (2º Grau)

Inglês (Intermediário)

Habilitação para dirigir (Categoria B)

Benefícios (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Ajuda de custo

Auxílio farmácia

Seguro de Vida

Vale-refeição

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados podem saber mais detalhes sobre as vagas desejadas e se candidatar CLICANDO AQUI.

