Ri Happy Brinquedos abre processo seletivo para diversas vagas de emprego; Inscreva-se!

“Em 1988, um pediatra e um administrador de empresas, especializado em informática, resolveram se unir e, com muita imaginação e talento, criaram a Ri Happy Brinquedos. A base do sucesso dessa, que já é líder absoluta no varejo especializado em brinquedos, é o atendimento personalizado, a variedade de produtos e os preços competitivos. No início eram seis lojas e, agora, são mais de 200, espalhadas por todo o Brasil, nas principias capitais e no interior de vários Estados. Nelas, o cliente tem à sua disposição mais de 3000 funcionários especializados e bem treinados, sempre prontos para realizar sonhos.”

Além disso, é possível encontrar produtos diversificados, que incluem uma linha exclusiva, com mais de 200 itens destinados a todas as idades. Sempre à frente da concorrência, em 1997 a empresa colocou no ar o primeiro site brasileiro para a venda de brinquedos e, logo depois, lançou a primeira revista própria de seu segmento, a “Revista do Solzinho”.

No início de 2012, a Ri Happy foi vendida para o fundo de private equity americano, Carlyle, que comprou 100% do capital da empresa. Com isso, inaugurou-se uma nova etapa em sua trajetória, com previsão de grande expansão, porém, sem deixar de lado a preocupação com a brincadeira e a diversão.

Cargos

Operador de Vendas Baby

Auxiliar do Comércio

Estoquista

Operador de Caixa

Operador de Vendas

Auxiliar de Loja

Fiscal de Loja

Encantador/Animador Infantil

Benefícios adicionais (variam para cada vaga)

Assistência médica

Assistência odontológica

Participação nos lucros

Vale-alimentação

Vale-transporte

Inscrição

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever através do site oficial. Os candidatos deverão verificar os requisitos necessários e local de atuação.