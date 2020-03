Rogério Ceni aponta qual foi o ‘motivo’ de sua demissão precoce no Cruzeiro

​Com um início de temporada bastante preenchido – datas de Estadual, Copa do Nordeste e Sul-Americana, competição da qual já se despediu -, o ​Fortaleza tem sido difícil de cravar ou prever às vésperas de cada partida. O elenco mais ‘profundo’ em relação à 2019 permite que Rogério Ceni faça testes e promova um rodízio de jogadores, dando minutagem para jovens das categorias de base ou garotos recém-contratos, como o atacante ​Yuri César.

Lindo ver o Fortaleza! Gestão competente! Rogério Ceni fazendo excelente trabalho e o mais importante: conquistou a confiança dos atletas, que tb são responsáveis pelos resultados positivos! E obviamente, parabenizar os colaboradores do clube, que zelam pelo bem estar de todos! — Enxadrista (@Enxadrista2) March 12, 2020

Como destaca o ​Globoesporte, o uso da base foi assunto na última coletiva concedida por Ceni, após a vitória do Tricolor sobre o Pacajus. O treinador explicou como enxerga a assimilação da base no profissional e revelou que esse foi um dos motivos de sua demissão precoce no Cruzeiro, durante a ‘trágica’ temporada de 2019 para o clube celeste.

“A minha relação com a base é super boa. Se a base tiver jogadores que atendam às minhas necessidades, eu vou utilizá-los. Quando estive no São Paulo, eu puxei todo mundo da base. No Cruzeiro, me mandaram embora porque eu queria usar a base. Eu não ligo para idade, eu ligo para o que o jogador produz. Eu sou um cara que usa bastante jogadores jovens, mas essa escolha está mais atrelada à qualidade e à competência dos jogadores”, cravou.