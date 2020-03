Rolê aleatório: Sergio Ramos interage com youtuber brasileiro e ‘quebra internet’

​Na tarde desta terça-feira (3), uma interação pra lá de improvável fez o Twitter vir ‘abaixo’, especialmente entre os fãs do Real Madrid no Brasil. ​Sergio Ramos, ídolo da torcida merengue e capitão do time, reagiu com bom humor à ‘saga’ vivida pelo youtuber brasileiro Whindersson Nunes, que confessou receber mensagens diárias sobre o camisa 4 de uma seguidora. O ‘desabafo’ do comediante piauiense, dono do segundo maior canal de YouTube em inscritos no Brasil, chegou ao conhecimento do zagueiro, que não hesitou: convocou Whindersson para se tornar mais um torcedor do maior campeão europeu.

​​O ‘rolê aleatório’ envolvendo o defensor espanhol e o youtuber brasileiro, obviamente, quebrou a internet: até o presente momento, mais de 30 mil pessoas já haviam curtido a postagem de Sergio Ramos. As reações de espanto/incredulidade foram majoritárias, mas teve torcedor que aproveitou a surpreendente conversa para tentar tirar uma ‘casquinha’ do camisa 4…

SERGIO RAMOS, VC JOGA DE LATERAL DIREITO? O JORGE JESUS TÁ PRECISANDO DE UM! — Flamengo Future (@Flamengo_future) March 3, 2020

Vai que, né?