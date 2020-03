SAAE Penedo diz que locais que são abastecidos pela estação da Rocheira estão com fornecimento parcialmente comprometido

A limpeza da Estação de Tratamento de Água – ETA Central, localizada nas imediações da Rocheira, Centro Histórico de Penedo, ainda enfrenta grande acúmulo de plantas aquáticas na área de captação.

Devido a isso, o SAAE emitiu um comunicado oficial informando a população penedense que novas suspensões de fornecimento de água, para locais que são abastecidos por ela, poderão acontecer durante este período.

Confira nota na íntegra:

Direção avisa que todo o abastecimento que depende da ETA Central está comprometido enquanto durar a ocorrência da chegada dessa vegetação aquática. Os servidores do SAAE trabalham em turnos de 24 horas nos serviços de desobstrução. Os serviços exigem a limpeza das válvulas e do duto de captação no rio que ficam submersos. A profundidade das válvulas instaladas na casa de captação é superior a 05 metros. A limpeza somente pode ser feita com os motores desligados.

A reportagem do site Boa Informação flagrou nesta terça-feira, 24 de março, funcionários da instituição tentando retirar as vegetações aquáticas que prejudicam a estação de tratamento:

O SAAE Penedo informa ainda que disponibiliza um número de Whatsapp emergencial, 82 3551-2512, para que a população possa retirar dúvidas, fazer reclamações e denúncias.

Da Redação do Boa Informação