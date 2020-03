Rompimento em uma das tubulações ocasionou a suspensão do fornecimento de água em toda parte alta de Penedo, nesta segunda-feira, 23 de março de 2020, para que funcionários do Serviço Autônomo de Água e Esgoto possam realizar a manutenção.

Confira comunicado na íntegra:

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) Penedo informa que a suspensão do fornecimento de água na parte alta, neste segunda, 23 de março de 2020, às 09:00h, se dá por conta de um rompimento na rede de abastecimento da parte alta localizada na rua do cemitério.

O abastecimento retornará após a conclusão do serviço.