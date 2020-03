Não só a saúde foi afetada pelo COVID-19, assim pensa o Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Penedo – SAAE sobre essa pandemia que atinge todo o mundo.

Muitos que vivem do comércio, prestadores de serviços e autônomos em geral, estão sofrendo com as consequências do isolamento social. Empreendimentos fechados causam aos trabalhadores uma certa frustração de não ter como arrecadar fundos para seu próprio sustento.

Pensando dessa forma, o SAAE Penedo resolveu que, neste período de pandemia, não fazer a suspensão de fornecimento de água (cortes) para consumidores que estão em inadimplência. Vale ressaltar que as pessoas devem continuar pagando em dia para evitar transtornos futuros, porém para aquelas que não estão conseguindo, a medida serve como um certo alívio momentâneo.

Em contato com o Diretor de Relações Públicas do SAAE, Caio Gonçalves, o mesmo adiantou para reportagem do site Boa Informação que a instituição está fazendo somente serviços essências, como: religações, ligações novas e manutenções de vazamentos.

Outra preocupação do SAAE é com quadro de funcionários, já que uma boa parte do efetivo são de pessoas com a faixa etária considerada de risco para o coronavírus, e tiveram que se afastar do serviço. Com isso, prejudica de uma certa forma a excelência em prestação de serviço fornecida pela autarquia municipal.

SERVIÇOS ONLINE

Para pagar sua conta de água, não precisa nem sair de casa. Caso você não tenha recebido ou perdeu o talão, o mesmo poderá ser visualizado através do site www.saaepenedo.com.br .Mais informações pelo telefone (82)3551-2512

Da Redação