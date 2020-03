Equipes do Serviço Autônomo de Água e Esgoto iniciaram os trabalhos de limpeza nas galerias de esgoto na manhã desta quinta-feira (26). Os serviços seguem até o próximo sábado.

Serão realizadas as atividades de desobstrução e limpeza da rede coletora de esgoto e poços de visitas do Conjunto Vale do São Francisco em Penedo.

O SAAE realiza este serviço a título de medida sanitária sem que seja feita qualquer cobrança de tarifa aos usuários da rede de esgoto. Legalmente o SAAE não recebeu a estação de tratamento do Conjunto a época de sua entrega alegando uma série de irregularidades.

Mesmo sem nada arrecadar e sem a titularidade do serviço de esgotamento a conta da manutenção vem sendo arcada pelo SAAE. Em situação idêntica funcionam os conjuntos residenciais Velho Chico I e II e parte do Centro Histórico.

O SAAE realiza o serviço através de empresa terceirizada.

Por Assessoria SAAE