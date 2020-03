Saiba como o Atlético-MG consegue dinheiro para ir atrás de nomes badalados

​Está sobrando dinheiro no ​Atlético-MG? Obviamente, não. O que ocorre é que, como explica o ​Uol Esporte, o clube se cercou de parceiros / investidores em 2020 para ir ao mercado e amenizar os gastos que terá durante a temporada. E isso vem desde o início do ano.

O volante Allan, contratado por 3,5 milhões de euros junto ao Liverpool, da Inglaterra, desembarcou em Belo Horizonte graças ao aporte da MRV Engenharia. A empresa também foi a responsável por viabilizar a chegada do lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Sevilla, por um empréstimo de 3 milhões de euros – se quiser adquiri-lo em definitivo, serão necessários mais 2 milhões de euros.

Agora, ela voltou a entrar em ação para garantir o acerto com Jorge Sampaoli e sua comissão técnica. No total, serão desembolsados R$ 1,2 milhão por mês, com o Galo pagando R$ 500 mil. Para tanto, o presidente Sérgio Sette Câmara confirmou que a empreiteira está ampliando seu contrato de patrocínio. Além da MRV, os responsáveis pelo Banco BMG e pelo Hospital Mater Dei, que são conselheiros do Atlético-MG, também tem interesse em apoiar a chegada de jovens jogadores.

No momento, o clube está no mercado em busca de nomes como o zagueiro Lucas Veríssimo (24 anos), do Santos), e o atacante Róger Guedes (23 anos), do Shandong Luneng. Já se sabe que, para sair negócio, será preciso efetivar a comprar integral dos direitos econômicos. Ou seja, automaticamente, os parceiros terão que entrar em ação. Ao mesmo tempo, existe a possibilidade de um acerto com o executivo de futebol Alexandre Mattos, profissional dos mais bem pagos da função no Brasil.

Para mais notícias do Atlético Mineiro, clique ​aqui.