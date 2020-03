Saiba quais são os documentos que facilitam a aposentadoria no INSS em 2020

Após um longo período de espera por conta das filas do INSS, o trabalhador deve se preparar para cumprir uma série de exigências para conseguir o benefício. Saiba mais!

Quem não consegue uma aposentadoria de forma automática no momento que a solicitação é feita, pelos canais de atendimento do INSS (telefone 135 ou Meu INSS), entra no grupo de 1,7 milhão de segurados que aguardam a convocação do órgão.

O candidato que se prepara durante a espera para cumprir os requisitos do INSS, como entregar documentos complementares, afasta o trabalhador de ter o pedido recusado pelo INSS. Por exemplo, em outubro do ano passado, foram feitas 956,3 mil solicitações. No entanto, quase a metade, 434,5 mil (45,4%) foram recusadas, segundo o boletim mais recente da Previdência.

Quem solicitou ou ainda vai pedir o benefício, o extrato do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) pode ser consultado para fornecer pistas se haverá a necessidade de comprovar vínculos de trabalho ou algum período de contribuição.

No caso do extrato do CNIS, o documento poderá ser solicitado em qualquer agência da Previdência. Para isso, é necessário fazer um agendamento pela internet ou telefone. Ou ainda, a consulta poderá ser feita através do portal Meu INSS, desde que o interessado tenha cadastro.

A consulta é importante, uma vez que através dela poderá ser descoberto se o tempo de contribuição é suficiente para o benefício requisitado. Caso não for, a convocação para levar documentos ao posto é provável.

Documentos

Os documentos específicos que o INSS poderá pedir ao beneficiário do governo vão depender do tipo de vínculo ou, ainda, da contribuição que ele precisará comprovar. Veja:

Carteiras de trabalho, para empregados do setor privado ou sob regime da CLT

Certificado de Reservista, para quem cumpriu serviço militar Certidão de Tempo de Contribuição, para quem foi funcionário público

Carnês de pagamento, para quem foi contribuinte individual

Complementares

Já o trabalhador do setor privado que não possui todas as contribuições na carteira de trabalho pode precisar de documentos complementares para conseguir o benefício. Veja:

Extratos do Fundo de Garantia Holerites

Contratos de início e fim do vínculo de trabalho

Sentença de ação trabalhista

Cópia da ficha de registro de funcionário na empresa

