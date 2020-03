Saiu! Edital do concurso IBGE 2020 abre 180 mil novas vagas para nível fundamental

Grande oportunidade. O edital do concurso IBGE 2020 para o cargo de Recenseador, de nível fundamental, foi publicado com 180 mil vagas. Há, ainda, oportunidades para candidatos de ensino médio, nos cargos de agente censitário municipal e supervisor, com mais de 27 mil vagas, totalizando mais de 208 mil vagas temporárias, em todo o país. O Cebraspe tem a responsabilidade do certame.

Os aprovados vão atuar no Censo Demográfico 2020, em todo o país. Segundo o edital do concurso, os agentes vão assinar os contratos por cinco meses, enquanto o recenseador irá assinar, inicialmente, o contrato por três meses. São, ao todo, 208.695 vagas temporárias, distribuídas da seguinte maneira:

Agente Censitário Municipal: 5.462 vagas – Nível Médio – Salário de R$2.100 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.558;

Agente Censitário Supervisor: 22.676 vagas – Nível Médio – Salário de R$1.700 + R$ 458,00 de auxílio-alimentação, totalizando R$2.158;

Recenseador: 180.557 vagas – Nível Fundamental – Salário de R$1.278,94*(Previsão média para a remuneração por produção).

A produtividade do recenseador vai ser calculada por setor censitário, conforme taxa fixada e de conhecimento prévio pelo contratado, de unidades de domicílios urbanos e/ou rurais e pessoas recenseadas, além do registro no controle da coleta de dados.

Os agentes vão atuar por jornada de 40 horas semanais, oito horas por dia. Já a carga horária recomendável de recenseador é de, no mínimo, 25 horas semanais, além da participação integral e obrigatória no treinamento.

Atribuições

O Recenseador deverá cumprir as orientações recebidas por meio do serviço de mensagens no seu dispositivo móvel de coleta; apresentar-se ao informante com o uniforme e o crachá de identificação fornecido pelo IBGE e o documento de identidade citado no crachá; assumir a responsabilidade pela segurança e uso adequado do equipamento eletrônico e acessórios fornecidos pelo IBGE para execução de seu trabalho; coletar as informações do Censo Demográfico 2020 em todos os domicílios do setor censitário que lhe foi atribuído no âmbito da sua Área de Trabalho, registrando-as no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas e dentro do prazo para comparecer ao Posto de Coleta, conforme determinação do Agente Censitário Municipal ou do Agente Censitário Supervisor; manter o sigilo dos dados emitidos pelo informante; consultar relatórios diversos de acompanhamento de coleta no dispositivo móvel e sanar as eventuais pendências apontadas; zelar pelo bom uso de todos os materiais e equipamentos recebidos; devolver, ao fim do contrato, todos os materiais recebidos, garantindo que sejam devolvidos nas mesmas condições em que foram recebidos; entregar ao Agente Censitário Municipal ou ao Agente Censitário Supervisor o computador de mão com as entrevistas realizadas e outras informações coletadas, de acordo com as instruções recebidas; manter o supervisor informado sobre a coleta de dados no setor censitário, quando impossibilitado de comparecer ao Posto de Coleta; manter produção e padrão de qualidade adequados, cumprindo os índices de produtividade mensais estabelecidos pela Unidade Estadual; participar de treinamentos; preservar o sigilo das informações; reconhecer os limites e a área do setor censitário que lhe for designado, acompanhado pelo Agente Censitário Municipal ou pelo Agente Censitário Supervisor quando necessário, registrando as falhas e/ou inconsistências porventura encontradas na descrição dos limites; respeitar todo arcabouço legal e ético inerente à função, bem como denunciar todo e qualquer tipo de fraude; retornar aos domicílios recenseados para complementar as informações e/ou corrigir as falhas apontadas pela supervisão; manter-se atualizado acerca dos conceitos e procedimentos definidos para a coleta de dados; transmitir regularmente os dados das entrevistas coletadas e manter a versão de software atualizada no dispositivo móvel de coleta, de acordo com as instruções recebidas; executar outras tarefas correlatas que lhe forem atribuídas por seus superiores hierárquicos.

O Agente Censitário Municipal deverá acompanhar as atividades da coleta de dados, garantindo a perfeita cobertura da área territorial, o cumprimento dos prazos e a qualidade das informações coletadas; acompanhar o Agente Censitário Supervisor no início da coleta da pesquisa urbanística do entorno de domicílios para obter o conhecimento prático; acompanhar sistematicamente o andamento da coleta de dados nas áreas de atuação de cada Agente Censitário Supervisor, por meio dos relatórios dos Sistemas Gerenciais, e adotar as providências cabíveis, com vistas ao bom andamento dos trabalhos, à total cobertura da área territorial, ao cumprimento dos prazos e à qualidade; equipar, administrar, organizar e zelar pelo Posto de Coleta, adotando providências para garantir seu adequado funcionamento; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; acompanhar o registro de frequência dos Agentes Censitários Supervisores (ACS) e operar o sistema administrativo existente no Posto de Coleta; coordenar as atividades censitárias sob sua responsabilidade, orientando os trabalhos das equipes de campo de sua área de atuação, obedecendo às instruções técnicas, operacionais, administrativas e de informática estabelecidas nos manuais e nas normas vigentes; coordenar as reuniões de preparação e execução do censo, quando determinado por seus superiores hierárquicos; entre outras funções.

Por fim, o Agente Censitário Supervisor deverá acompanhar os recenseadores em campo para esclarecimento de dúvidas quanto à identificação dos limites dos setores censitários e percursos, visando à cobertura correta de suas áreas de trabalho; monitorar a produtividade dos Recenseadores; adotar as providências relativas à contratação, prorrogação de contratos e desligamento de Recenseadores; auxiliar os Recenseadores na solução dos casos de recusa ou resistência de informantes em atendê-los; colaborar na organização e na administração do Posto de Coleta; planejar, organizar, supervisionar e avaliar a execução da coleta de dados realizada pelos Recenseadores, fazendo uso dos sistemas disponibilizados e de visitas em campo, quando necessárias, para garantir a cobertura da área territorial; dirigir veículo oficial ou locado pela Instituição, caso possua habilitação; elaborar e transcrever textos e/ou planilhas em dispositivos eletrônicos; fazer registros administrativos e de controle da coleta de dados; fazer uso dos relatórios gerenciais e adotar as providências necessárias para corrigir as falhas observadas; manter o próprio registro de frequência atualizado; assegurar que sejam feitas as transmissões e atualizações dos dispositivos móveis de coleta dos Recenseadores na frequência recomendada no treinamento; operar o sistema administrativo existente no posto; organizar o treinamento dos Recenseadores, junto com o Agente Censitário Municipal, e atuar como instrutor; ministrar treinamentos inerentes às atividades censitárias; entre outras.

Inscrição Concurso IBGE 2020

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever entre 10 horas do dia 05 de março e 23 horas e 59 minutos do dia 24 de março de 2020, no site oficial da banca organizadora. A taxa de inscrição vai custar R$35,80 (agentes) e R$23,61 (recenseador).

Os candidatos membros de família de baixa renda, inscritos no CadÚnico ou doadores de medula óssea podem solicitar a isenção da taxa, durante todo o período de inscrição, no site da banca.

Provas Concurso IBGE 2020

Os inscritos no concurso do IBGE serão avaliados por provas objetivas, previstas para serem aplicadas no dia 17 de maio para os cargos de agente e no dia 24 de maio para o cargo de Recenseador. As avaliações serão aplicadas no turno da tarde, no horário previsto das 13h às 17h.

O resultado final do concurso para agentes está previsto para o dia 12 de junho. Já o resultado final para recenseadores será divulgado no dia 03 de julho.

As provas objetivas serão realizadas, simultaneamente, em 4.612 municípios, no caso dos agentes, e em 5.569 municípios para o recenseador. Os exames ocorrerão nos 26 estados, além do Distrito Federal. As perguntas serão sobre:

Veja a distribuição das questões das provas:

Agentes – 60 questões: Língua Portuguesa (10); Raciocínio Lógico Quantitativo (10); Ética no Serviço Público (05); Noções de Administração/Situações Gerenciais (15); e Conhecimentos técnicos (20).

Recenseador – 50 questões: Língua Portuguesa (10); Ética no Serviço Público (05); Matemática (10); e Conhecimentos técnicos (25).

Os contratos vão ter vigência de 30 dias, podendo ser prorrogados por apostilamento, por igual período, estritamente de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários.

Segundo o edital, por questões administrativas, o último contrato poderá ter vigência menor que 30 dias.

Segundo o órgão, a previsão é contratar os selecionados até agosto deste ano. Isso porque, segundo o Instituto, a coleta de dados para o Censo Demográfico 2020 vai ser realizada entre os meses de agosto e outubro.

No Censo 2020, vão ser visitados todos os domicílios do país. Os recenseadores, que contam com mais de 180 mil vagas, vão coletar as informações através de uma entrevista direta.

