SAIU! EDITAL do SESC abre vagas para todos os níveis com salários de até R$ 5.508,00

Excelentes oportunidades abertas. Segundo o levantamento feito pelo Notícias Concursos, há novos editais para o preenchimento de vagas em diversos cargos no Serviço Social do Comércio – Sesc – Administração Nacional. Os salários oferecidos podem chegar a até R$ 5.508,00.

O Serviço Social do Comércio – Sesc – Administração Nacional (AN), Instituição de Direito Privado, sem fins lucrativos, faz saber aos interessados a abertura de nada menos que oito editais de processo seletivo para contratação de de empregados regidos pelas leis trabalhistas (CLT). De acordo com o documento publicado, as oportunidades são para candidatos com ensino médio e superior.

Criado em 1946 e mantido pelos empresários do comércio, o Serviço Social do Comercio – Sesc, trabalha para ampliar e qualificar o acesso à Educação, Saúde, Cultura, Lazer e Assistência do trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo e seus familiares, bem como da população em geral.

Edital 01

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Itajaí faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Assistente de Relacionamento com o Cliente, função que tem Ensino médio completo, preferencialmente com curso Técnico. O salário é de R$ 2.537,00.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência na área comercial com prospecção de clientes, visitas em empresas, pós- vendas, técnicas de atendimento ao cliente, vendas e negociação, CNH B.

Os aprovados no certame contarão com Previdência complementar – PREVISC; Seguro de Vida; Auxílio medicamento; Plano de Saúde; Desconto nas atividades do SESC; Incentivo a capacitação e desenvolvimento.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial. De acordo com o edital, o candidato deverá preencher todas as etapas (1ª a 4º etapa), clicando no botão ‘Salvar e Continuar’ no site citado. Ao atualizar a 4ª e última etapa, será possível visualizar uma mensagem de confirmação de inscrição e também receber um e-mail com a confirmação de inscrição na vaga.

Edital 02

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Florianópolis faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de ANALISTA DE TI (DESENVOLVEDOR DE SOFTWARE) / INFORMÁTICA, função que tem requisito de Ensino superior completo, preferencialmente em Ciências da Computação, Sistemas de Informação e/ou correlatas. O salário é de R$ 5.508,00.

O profissional deverá Projetar, desenvolver e manter os sistemas do Sesc-SC.

Edital 03

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Florianópolis faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Analista de Programação Social, função que tem requisito de Ensino superior completo em Educação Física (Bacharel ou Licenciatura Plena), com registro ativo no CREF SC. O salário é de R$ 4.956,00.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência em gestão de academia, supervisão e acompanhamento de exercícios físicos coletivos e individuais, conhecimento técnico sobre metodologias de treinamento, equipamentos, acessórios e demais materiais que compõe os processsos de trabalho nesta área. Conhecimento sobre o método de treinamento multi-funicional, adotado pelo Sesc/SC desde 2016, bem como sobre as modalidades que fazem parte da área de Desenvolvimento Físico Esportivo, tais como: ginásticas, pilates solo e estúdio, etc. Noção de processos administrativos tais como compras e licitação, e habilidade para emissão de pareceres referentes à área.

O profissional deverá realizar o Planejamento e acompanhamento das atividades sistemáticas de academia e Eventos no Departamento Regional de SC; Pesquisa e Desenvolvimento de projetos na área de academias e esportes em geral. Acompanhamento dos resultados e análise estratégica das atividades desenvolvidas pelas Unidades do Sesc/SC;Orientação técnica às Unidades Operacionais sobre as diretrizes, procedimentos e metodologias específicas das atividades; Operar sistemas informatizados de gerenciamento dentro de suas atribuições; Formar e capacitar equipes de acordo com os processos e procedimentos operacionais das academias Sesc; Executar outras tarefas compatíveis com o cargo e/ou necessidades da entidade.

Edital 04

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Chapecó faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – Teatro, função que tem requisito de Ensino médio completo; Curso de formação em Artes Cênicas. O salário é de R$ 594,62.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência na área; Afinidade para trabalhar com diversas faixas etárias.

O profissional deverá Elaborar e ministrar aulas, acompanhar e avaliar os alunos colocando-os em contato com a linguagem artística estudada e sua diversidade, afim de estimular a participação em eventos culturais e mostras.

Edital 05

O Serviço Social do Comércio – Sesc em Chapecó faz saber aos interessados a abertura de novo edital para preenchimento de vagas no cargo de Instrutor de Atividades – TMF, Ginástica e Pilates / LAZER, função que tem requisito de Nível superior completo em Educação Física (Bacharel) e Inscrição no CREF. O salário é de R$ 1.698,90.

Além disso, os profissionais deverão ter Experiência com Treinamento Multi Funcional,Ginásticas (Step, Jump, Ritmos, Funcional) e Pilates.

O profissional deverá Elaborar, desenvolver e realizar atividades físicas/esportivas, planejando e executando programas de exercício sistemática de ginastica e desporto em geral cursos; ministrar aulas de forma sistemática e/ou em atividades e eventos periódicos, objetivando a promoção de estilos de vida saudáveis.

