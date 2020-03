SAIU! EDITAL SESI 2020 abre novas vagas para todos os níveis! Até R$5.059,94

Excelentes oportunidades abertas. De acordo com um levantamento feito pelo Notícias Concursos, há 05 novos editais abertos para preenchimento de vagas no Serviço Social da Indústria (SESI). Os salários oferecidos podem chegar a até R$5.059,94.

O Serviço Social da Indústria (SESI) tem como desafio desenvolver uma educação de excelência voltada para o mundo do trabalho e aumentar a produtividade da indústria, promovendo a saúde e segurança do trabalhador. O SESI oferece soluções para as empresas industriais brasileiras por meio de uma rede integrada, que engloba atividades de educação, segurança e saúde do trabalho e promoção da saúde.

Para diminuir o índice de afastamentos do trabalho e estimular um estilo de vida saudável para os industriários, o SESI oferece programas de promoção de segurança e saúde, com soluções para atender as demandas da indústria e aumentar sua produtividade, desempenhando papel decisivo para o fortalecimento do setor industrial e o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Edital 01

O Serviço Social da Indústria de Bento Gonçalves abriu edital com vagas para o cargo de Cozinheira. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Fundamental Completo. O salário será de R$743,37.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, entrevista e avaliação psicológica.

O cargo deverá: Auxiliar no levantamento e manutenção de dados e informações de sua área de atuação, seguindo processos e rotinas pré-estabelecidas. Auxiliar na organização dos equipamentos, materiais e utensílios no local de trabalho. Controlar os estoques de alimentos e materiais de sua área.

Edital 02

O Serviço Social da Indústria de Passo Fundo abriu edital com vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Técnico de Nível Médio Completo em Enfermagem, com registro no Conselho. O salário será de R$2.140,90.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova mista e entrevista.

O cargo deverá: Executar procedimentos técnicos específicos da função sob supervisão do enfermeiro; Apoiar na execução dos programas de educação em saúde da instituição; Atuar junto a equipe multidisciplinar no atendimento dos programas de saúde ocupacional.

Edital 03

O Serviço Social da Indústria de Venâncio Aires abriu edital com vagas para o cargo de Assistente de Biblioteca. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Médio Completo. O salário será de R$847,29.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova de conhecimento, entrevista e avaliação psicológica.

O cargo deverá: Executar atividades de auxiliares, tais como: registro, manuseio, ordenamento e arquivamento de informações, documentos, livros e publicações, conforme processos e padrões preestabelecidos. Realizar atividades de incentivo à leitura e à pesquisa. Controlar os empréstimos e devoluções e providenciar a recuperação do material com prazos vencidos para entrega.

Edital 04

O Serviço Social da Indústria de São Leopoldo abriu edital com vagas para o cargo de Técnico de Enfermagem. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter: Técnico de Nível Médio Completo em Enfermagem, com registro no Conselho. O salário será de R$2.140,90.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular; prova mista; e entrevista.

O cargo deverá: Realizar capacitação e suporte para os profissionais do SESI e empresas clientes, referente o sistema de segurança no trabalho e saúde ocupacional do SESI; realizar cadastros e atualizações dos sistemas utilizados pela área de SST. Disponibilidade para viagens no RS.

Edital 05

O Serviço Social da Indústria de Panambi abriu edital com vagas para o cargo de Analista. Para concorrer a uma das vagas, o candidato deverá ter Ensino Superior Completo em Enfermagem, com registro no respectivo Conselho. O salário será de R$5.059,94.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no site de recrutamento da FIERGS. O certame será composto por análise curricular, prova mista e entrevista.

O profissional do cargo deverá ser referência técnica para os serviços do eixo corporativo, linha de atuação Cuide-se, dentro das empresas clientes; Ser responsável pelos serviços de Sono Saudável, Doenças crônicas não transmissíveis, longevidade, além de outros multiprofissionais; Conduzir tecnicamente o projeto de atenção primária em saúde; Revisar e apoiar a padronização de palestras e oficinas deste segmento; Ser responsável pelo credenciamento da enfermagem para palestras de promoção da saúde; Estar à frente de projetos/processos/serviços que envolvam a atuação de enfermagem; Além de estudar/propor novas possibilidade de atuação que envolvam a enfermagem, em especial análise epidemiológica e saúde suplementar, bem como a conduzir monitoria técnica dos profissionais enfermeiros. Elaborar relatórios e pareceres técnicos, correspondências, textos e documentos de sua área. Elaborar, desenvolver, executar e controlar projetos, pesquisas, políticas, programas e eventos na área de atuação, integrados e/ou com instituições públicas, privadas, nacionais ou internacionais.