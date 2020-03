SAIU! ENEL abre 219 vagas de emprego no Brasil e pelo mundo; inscreva-se

A Enel é empresa multinacional e um dos principais players integrados dos mercados globais de energia e gás. Atualmente está presente em mais de 30 países e leva energia a 73 milhões de usuários finais ao redor do mundo. A empresa oferece, ao todo, 219 vagas de emprego no Brasil e no mundo.

“No Brasil, somos a maior empresa privada do setor elétrico e desempenhamos papel de liderança no desenvolvimento das fontes renováveis de energia no país. Atuamos em toda a cadeia energética, com atividades nas áreas de geração, distribuição, transmissão e comercialização, além de soluções em energia,” diz.

Por meio de quatro distribuidoras, nos estados do Rio de Janeiro, Ceará, Goiás e São Paulo, a ENEL leva energia a cerca de 17 milhões de clientes. O investimento massivo nas fontes renováveis de energia, a preocupação constante com as alterações climáticas e o desenvolvimento de mais de 250 projetos de geração de renda, eficiência energética, educação e reciclagem, levaram a Enel a ser reconhecida como a Empresa Mais Sustentável do Ano, pelo Guia Exame de Sustentabilidade 2018.

Recentemente a empresa abriu vagas de emprego em diversos cargos. A maior parte das oportunidades requer formação superior, mas existem cargos de nível médio abertos.

Cargos e Inscrições

As vagas no Brasil são para engenheiros eletricistas e engenheiros de produção, entre outros. Pelo mundo, há vagas para assessores jurídicos, analistas de big data, gerentes de projetos e profissionais da área de marketing, entre vários outros cargos.

No Brasil, há oportunidades para São Gonçalo e Niterói, no estado do Rio de Janeiro, e Barueri, em São Paulo. No exterior, há vagas para Portugal, Espanha, Chile, Colômbia, Romênia, Argentina, México, Costa Rica, África do Sul, Alemanha, Irlanda, Guatemala, Itália e Rússia.

Para concorrer a uma das 219 vagas, o candidato deverá localizar uma vaga de seu interesse no site de empregos da Enel e clicar em “candidatar-se”. Após isso,, é necessário realizar cadastro na plataforma e fornecer dados pessoais e profissionais.