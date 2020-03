SAIU! Marinha anuncia novo edital de aquaviários de nível fundamental

A Marinha do Brasil faz saber aos interessados a abertura de novo edital de processo seletivo para o preenchimento de 60 vagas no curso de aquaviários-marinheiro fluvial auxiliar de convés e de máquinas nível 1. O documento foi publicado no Diário Oficial da União.

Para concorrer a uma das vagas no edital da Marinha, o candidato deverá ter nível fundamental, 18 anos completos em 11 de maio de 2021, estar em dia com as obrigações militares. Além disso, deve:

a) ser brasileiro (ambos os sexos) nato ou naturalizado, com idade mínima de 18 (dezoito) anos no ato da matrícula;

b) não ter sido condenado em processo criminal transitado em julgado;

c) estar em dia com as obrigações civis e militares, o último para candidatos do sexo masculino;

d) não ter sido licenciado ou excluído, a bem da disciplina, do serviço ativo nas Forças Armadas ou Forças Auxiliares;

ou Forças Auxiliares; e) não ser militar reformado por invalidez definitiva ou civil aposentado por invalidez permanente;

f) possuir registro no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

g) possuir documento de identificação válido e com fotografia;

h) possuir escolaridade inferior até o 6º ano do Ensino Fundamental;

i) efetuar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 8,00 (oito reais); e

j) cumprir as instruções estabelecidas neste Edital.

Inscrições

Os interessados em concorrer a uma das vagas no processo seletivo podem se inscrever entre 16 e 20 de março de 2020, no site da Marinha (clique aqui). Para se inscrever será necessário preencher formulário com dados solicitados. A taxa de inscrição será no valor de R$8,00. O valor será cobrado através de boleto bancário.

Etapas

Após etapa de inscrição, os candidatos vão passar por duas etapas de avaliação: testes de suficiência física e apresentação no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental (CTFFAO). Após isso, ainda haverá matrícula no curso.

Segundo o o edital, os testes de suficiência física estão previstos para serem realizados nos dias 24 e 25 de março. O resultado final do exame vai ser divulgado no dia 31 de março.

A apresentação no CTFFAO está previstas para acontecer no dia 2 de abril, enquanto que o período para matrícula abre no dia 11 de maio no CIAGA.

Saiba como vai ser o curso

O Curso de formação de aquaviários – Marinheiro Fluvial Auxiliar de Convés e de Máquinas Nível 1 (CFAQ-MAF/MMA) vai ser realizado, apenas em período escolar. O Curso será gratuito e será oferecido material de ensino, por empréstimo.

O curso será aplicado de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h, a duração de 5 dias úteis de aulas teóricas e práticas no Centro Técnico de Formação de Fluviários da Amazônia Ocidental – CTFFAO, endereço: Rua Marquês de Santa Cruz, nº 246 – Centro. CEP: 69.003-000. Manaus – AM.

Os (as) alunos (as) cursando receberão merenda escolar, mas não haverá a facilidade de alojamento. O (a) aluno (a) aprovado receberá sua Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) e um Certificado de conclusão de curso, de acordo as normas em vigor.