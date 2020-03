SAIU! Nike lança novas vagas de emprego no Brasil; confira os cargos

A Nike é um empresa estadunidense de calçados, equipamentos esportivos, roupas, e acessórios fundada em 1964 por Bill Bowerman e Phillip Knight. A sede da empresa fica em Beaverton, no estado de Oregon, nos Estados Unidos. É a marca de roupas mais valiosa do mundo, avaliada em 37.472 bilhões de dólares.

A empresa patrocina Cristiano Ronaldo, Neymar, Eden Hazard, Wayne Rooney, Andrés Iniesta, Rafael Nadal, LeBron James e outros grandes nomes do esporte.

“A Nike representa uma cultura global de esporte, estilo e busca da grandeza. Somos apaixonados pelo potencial e acreditamos que todos deveriam ter às mãos as ferramentas para desenvolvê-lo. Investimos em nossos funcionários, inspirando novas ideias, métodos e produtos que impulsionam o futuro do esporte”, podemos ler no site oficial.

Cargos disponíveis

As oportunidades são para os seguintes cargos:

Assistente de Loja Part Time

Assistente de Loja PCD

Líder de Loja

Supervisor de Loja

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do site de recrutamento. Importante salientar que, os interessados devem se atentar aos prazos de inscrição, sendo a maioria das vagas disponíveis até 20/03/2020!