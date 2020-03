SAIU! Renault abre seleção com novas vagas de emprego e estágio no Brasil

A Renault faz saber aos interessados a abertura de vagas de emprego no Brasil

“Por mais de 120 anos, o Grupo Renault vem desenvolvendo soluções automotivas que estão transformando o conceito da mobilidade para clientes em todo o mundo – dos compactos aos veículos zero emissão, passando pelos carros autônomos e pela tecnologia dos motores da Fórmula 1.

Ser parte do Grupo Renault é contribuir com o crescimento de uma multinacional inovadora com forte presença internacional, presente em mais de 120 países e com mais de 180 mil colaboradores nos 5 continentes.

Na América Latina, mais de 10 mil colaboradores fazem parte do Grupo Renault nos países onde a marca está presente por meio de suas subsidiárias na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia e México – onde mantém suas principais estruturas comerciais e de fabricação. A Renault também está presente nos países importadores, como Peru, Uruguai, Bolívia, entre outras localidades das Américas do Sul e Central.”

Vagas abertas

Representante Comercial de Peças

Comprador

Master de Performance e Controle

Analista de Coordenação de Marketing jr

Supervisor de Manutenção Geral

Supervisor de Ferramentaria

Operador de Fluxos Físicos

Analista de Projetos

Analista de Qualidade

Vagas de Estágio

Estágio – Supply Chain (quatro barras)

Estágio – Banco de Talentos

Estágio – Engenharia

Estágio – Manufacturing

Estágio – Qualidade e Métodos

Estágio – Employee Experience

Inscrições

Os interessados podem saber mais detalhes sobre o cargo desejado e se candidatar através do Site Oficial.