Sampaoli aponta quatro times da Série A como ‘modelos’ para o Atlético-MG

​Contratado para revolucionar o combalido futebol do ​Atlético-MG, Jorge Sampaoli, mesmo com pouquíssimo tempo de casa, parece já ter uma ideia bem clara/consolidada do que precisa fazer para colocar a equipe mineira no topo da elite nacional.

Como destaca o ​Superesportes, o técnico argentino, que vai para sua segunda temporada em ação no futebol brasileiro, parece não ver problemas em ‘olhar para dentro’ e tomar como modelo o que há de bom na Série A. Aos olhos do comandante, há quatro clubes que podem ser referência para o Galo em 2020, por competitividade e estilo de jogo/filosofia.

“Viemos com essa ideia de alcançar e de mirar aqueles times como Flamengo, que fizeram um investimento importante, com um plantel rico, numeroso, com capacidade. Tem um treinador muito capaz e conseguiram reinar não só no Brasil, mas na América. Então, é um exemplo que, de repente, nós temos que imitar um pouco para alcançar, com jogadores de hierarquia que cheguem para vestir essa camiseta, com estilo totalmente identificado com a ideia do treinador, que equipare uma característica muito importante hoje não só no Flamengo, mas Internacional, Grêmio, Santos”, afirmou o treinador.

Sampaoli fará sua estreia oficial como treinador do Galo neste próximo sábado (14), contra o Villa Nova, pela nona rodada da fase de classificação do Mineiro.