Sampaoli de olho! Presidente do Galo se pronuncia sobre interesse em atletas do Santos

​Desde a chegada de Jorge Sampaoli ao comando do ​Atlético-MG, o time mineiro tem reforçado seu trabalho de mapeamento de mercado em busca de reforços. Na lista de nomes sugeridos pelo técnico argentino, figuram diversos jogadores de seu ex-clube, o ​Santos, cenário que vem gerando certo ‘incômodo’ pelas bandas da Vila Belmiro.

De acordo com a apuração do ​Superesportes, Éverson (goleiro), Lucas Veríssimo (zagueiro), Carlos Sánchez (meia) e Eduardo Sasha (atacante) foram os nomes sugeridos por Sampaoli ao departamento de futebol atleticano. Em entrevista concedida ao canal ‘Fox Sports’, o presidente do Galo, Sérgio Sette, se pronunciou sobre o interesse do clube nos atletas do Peixe.

“São atletas diferenciados, que caberiam em qualquer clube como titulares. Dizer que estamos contratando ou fazendo proposta, a diferença é grande. Pode ter tido algum tipo de sondagem por parte do Alexandre Mattos, mas dentro daquela linha, só fazendo sondagens, não só de atletas do Santos como de outros clubes”, afirmou.

Agora o Sampaoli pediu o Sanchez pro Galo tmb… – Everson

– Veríssimo

– Felipe Jonathan

– Pituca

– Sanchez

– Soteldo

– Sasha Se quer só os jogadores do Santos, PQ NÃO FICOU NO SANTOS? Os caras já tavam contratados — BABU FUTIRINHAS (@edufutirinhas) March 20, 2020

O mandatário ainda se pronunciou acerca da investida malsucedida do Atlético-MG pelo jovem atacante ​Soteldo, movimentação de mercado que gerou enorme burburinho e enfureceu o presidente santista, José Carlos Peres. Ele chegou a ameaçar levar o clube mineiro à CBF, por assédio ao jogador: “A única coisa que posso garantir é que foi feita uma proposta pelo Soteldo. Vi que o presidente do Santos até ficou um tanto quanto chateado, mas nós fizemos tudo pelas linhas mais corretas possíveis, foi encaminhada uma proposta, por escrito, a ele e ao Thomas, o diretor de futebol, como deve ser (…) Não vejo nenhum desrespeito nisso”, concluiu.