Sampaoli é do Galo! Presidente confirma acerto, e treinador já tem data para estrear

​Foram alguns dias de indefinição, mas enfim a diretoria do ​Atlético-MG bateu o martelo: o novo treinador da equipe será mesmo Jorge Sampaoli. A informação foi dada em primeira mão pelo site ​GloboEsporte e confirmada pelo presidente Sergio Sette Câmara em seu Twitter.





As partes chegaram a um acordo, com o técnico viajando para Belo Horizonte para sacramentar o vínculo. Ainda de acordo com a publicação, o contrato será assinado formalmente nesta segunda-feira ou na terça-feira, no máximo. A previsão de estreia para Sampaoli é justamente contra o Cruzeiro, no clássico que acontecerá no próximo sábado, 7 de março.