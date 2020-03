Sampaoli embarca rumo a Belo Horizonte para fechar com o Galo, diz site

​Um ‘flerte’ que não virou namoro antes da temporada começar foi retomado e caminha para ser oficializado muito em breve. Objeto de desejo do ​Atlético-MG no início do ano – antes do clube mineiro redirecionar o foco ao já demitido Rafael Dudamel -, Jorge Sampaoli está de volta à pauta na Cidade do Galo e, agora, parece ser pra valer.

De acordo com a apuração do ​Blog do PVC, o comandante argentino embarcou no início da manhã deste domingo (1º) com destino à Belo Horizonte, acompanhado de seu gerente Gabriel Andreatta. Diferentemente do ocorrido em janeiro, há otimismo na Cidade do Galo por um desfecho positivo nas negociações.

Sampaoli: Só um desastre para que dessa vez não venha realmente. Porém da última vez em Dezembro, o mesmo foi mestre nisso. Treinador deve chegar ainda hoje em BH, onde a reunião 👁 por 👁 irá decidir os últimos detalhes para a 📝 Situação: 🧑🏼‍🦲🇦🇷⏳📝🐔 RJ 🛫 MG🛬 pic.twitter.com/jTkGoQfnRT — RadioGaloNews (@galo_radio) March 1, 2020

​​Ainda de acordo com a fonte citada, o Galo contará com o aporte financeiro do Banco BMG e outros investidores para arcar com os vencimentos do treinador e de sua comissão, algo em torno de R$ 1,2 milhão por mês. Aguardado em terras mineiras, o argentino deve assinar com o Alvinegro por duas temporadas, até dezembro de 2021.