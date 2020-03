Sampaoli faz tentativa “ousada” para convencer santista a defender o Galo

​Diego Pituca foi, no ano passado, um dos homens “de fé” do técnico Jorge Sampaoli durante sua passagem pelo ​Santos. Pois, segundo informação do ​Lance!, o agora comandante do ​Atlético-MG ligou para o meia para sondá-lo sobre a possibilidade de uma transferência. E a resposta, a princípio, foi negativa.

O atleta indicou ao argentino o desejo de seguir na Vila Belmiro, e o contato do treinador, inclusive, o teria motivado a fazer um post nas redes sociais se declarando ao clube paulista. Isso, no entanto, foi negado. “Estava em casa e vi que a foto tinha ficado bacana, então pensei em fazer aquele post. Até me surpreendi”, disse.

Pituca tem contrato com o Santos até abril de 2023 e não é o primeiro jogador que trabalhou com Sampaoli e que está na mira do Atlético-MG. Nos últimos dias, o zagueiro Lucas Veríssimo virou alvo da equipe e pediu, publicamente, uma valorização salarial. No início de 2020, também houve uma tentativa em cima de Soteldo, o que irritou o presidente José Carlos Peres. “Ninguém tira o jogador do clube na mão grande. Não adianta vir com poderio de banco por trás. O futebol não funciona assim, mas sim com os clubes conversando e se entendendo”, afirmou o dirigente, à época.