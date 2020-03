Santander aumenta o limite de TODOS os cartões de crédito. Saiba como verificar

Depois do governo e seus bancos públicos declararem medidas de ampliação às ofertas de crédito com o intuito de diminuir os impactos econômicos causados pela pandemia de coronavírus, o banco Santander decidiu fazer o mesmo.

Pela primeira vez, o Santander vai aumentar o limite do cartão de crédito de seus clientes em até 10%. A ação vai acontecer nos próximos dias.

O presidente do Santander, Sério Rial, disse em nota que entende a situação em que se encontra o país nesse momento de crise sanitária. Ele também garantiu que é fundamental garantir e zelar pela segurança de todos os clientes Santander.

De acordo com ele, “o aumento do limite do cartão de crédito, por exemplo, é uma medida que permite jogar para a frente o pagamento de algumas despesas, o que pode fazer a diferença para quem já teve o orçamento afetado pelas mudanças na conjuntura econômica”.

Saiba como verificar o aumento do limite de crédito

Os clientes Santander podem ver se já houve aumento no seu limite de crédito fazendo consulta através do aplicativo Santander Way, habilitado para dispositivos smartphone ou tablet com sistema operacional Android ou iOS.

Outra vantagem que o banco irá oferecer são prorrogações de até 60 dias para o pagamento de parcelas de crédito. A decisão tem como base a resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) e se aplica às principais linhas de crédito pessoal, imobiliário, preventivo e direto ao consumidor (CDC).

Segundo o Santander, os dois benefícios serão para aqueles com perfil e histórico de bom pagador, sem dívidas ativas, correntistas ou não do banco.

Questionado sobre medidas internas, o Santander informou que vai antecipar o pagamento do 13º salário a todos os seus funcionários.

Chega a 970 o número de casos de coronavírus no Brasil

Até as 20 horas desta sexta-feira, 20 de março, as secretarias estaduais de Saúde divulgaram 970 casos confirmados de novo coronavírus (Sars-Cov-2) no Brasil em 23 estados e no Distrito Federal. Segundo dados oficiais, são 11 mortes no Brasil, nove em São Paulo e duas no Rio de Janeiro.

Na tarde da sexta-feira, o Ministério da Saúde atualizou os números informando que o Brasil tem um total de 904 casos confirmados de coronavírus e 11 mortes.

Segundo informações do ministério, já existe transmissão comunitária em algumas áreas do país. A pasta disse que há esse tipo de transmissão em dois estados, três capitais e uma região de um estado no Sul. A transmissão comunitária ou sustentada é aquela quando não é possível rastrear qual a origem da infecção, indicando que o vírus circula entre pessoas que não viajaram ou tiveram contato com quem esteve no exterior.

De acordo com o secretário-executivo do Ministério da Saúde, João Gabbardo, a pasta não mudará agora o critério adotado na fase de mitigação, e só as pessoas com casos graves serão testadas.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendou, na última sexta-feira (13), que os países apliquem testes em massa para descobrir quem está infectado e isolar esses pacientes para “achatar a curva” da disseminação da doença Covid-19.

