Santista confia em novas oportunidades e recebe sinalização positiva de Jesualdo

​Depois de uma temporada emprestado ao Avaí, o goleiro Vladimir retornou ao ​Santos em 2020. E, se depender da sua confiança, as oportunidades para mostrar futebol ao técnico Jesualdo Ferreira irão aparecer.

No dia 10 de fevereiro, o atleta teve a chance de atuar na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo, pelo Campeonato Paulista. No entanto, o adversário sequer finalizou, impedindo o profissional de mostrar serviço. Porém, existe um claro desejo de estar em campo novamente, algo que ainda não foi passado diretamente ao treinador. “Não chegou a haver uma conversa direta com o professor Jesualdo sobre isso, mas ele frequentemente falava para eu treinar forte e estar preparado. Dou sempre o meu melhor nos treinos e estou pronto para quando for utilizado”, disse o atleta, em entrevista exclusiva ao ​Lance!.

Muito embora Éverson seja o titular da posição, o comandante português já deixou claro que pretende observar mais vezes o reserva. Atualmente, além de Vladimir, João Paulo e John são as alternativas, afora Paulo Mazoti, que tem treinado entre os profissionais depois de disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. “Quando você tem uma temporada longa e quatro goleiros, não faz sentido que se faça muitos jogos só com o mesmo. A regra do jogo só permite três substituições e se perdem grandes goleiros porque às vezes se está em uma equipe que é difícil chegar à titularidade”, destacou Jesualdo. Então, a tendência é de que a espera seja recompensada.

