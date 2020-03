Santos alinha acordo e encaminha renovação com destaque da base

​Em fase avançada de negociação, ​Santos e Allanzinho se aproximam de acordo e destaque da base deve permanecer na Vila Belmiro. O atual vínculo do atacante do Peixe B vai até 31 de março de 2021 e o clube espera prolongar o contrato do Menino da Vila o máximo possível.

Em entrevista à ​Gazeta Esportiva, o empresário da promessa, Lucas Andrino, falou que o acordo está praticamente pronto e que o novo pacto deve aumentar em quatro ou cinco anos a estada da cria na Baixada Santista. “Já estamos alinhados. Está avançado. Acredito que a oficialização ocorrerá só depois [da normalização do futebol]. Momento é muito crítico”, afirmou.

O atacante Allan tem 19 anos e atua pelos lados de campo. Em 2019, o garoto foi relacionado por Jorge Sampaoli, mas ficou apenas no banco de reservas e ainda não fez a sua estreia no profissional. Em estágio de eminente renovação, o destaque deve receber mais oportunidades de Jesualdo Ferreira quando a situação se normalizar.