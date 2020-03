Santos anuncia férias coletivas para mês de abril; tempo pode ser prorrogado

​Seguindo a lógica das decisões individualizadas após a falta de acordo entre Federação de Atletas (FNAPF) e Comissão de Clubes (CNC), o ​Santos chegou a um denominador comum com seus atletas e anunciou, na noite deste domingo (29), a determinação de férias coletivas valendo a partir do primeiro dia de abril.

Como destaca o ​Globoesporte, as férias coletivas para jogadores valerão entre os dias 1 e 20 de abril, com possibilidade de extensão do prazo, dependendo de como serão as próximas semanas para o país em meio à pandemia de ​coronavírus. O clube confirmou que a decisão se aplica também aos demais funcionários, exceto aqueles indicados por Gerências e diretorias ao departamento de Recursos Humanos. Estes, seguirão trabalho de suas respectivas casas.

O Peixe suspendeu suas atividades futebolísticas há quase duas semanas, e está com o CT Rei Pelé fechado desde então. A Vila Belmiro, por sua vez, está à disposição da Secretaria de Saúde para a campanha de vacinação ‘drive thru’ contra a gripe, aliviando o contingente de pessoas procurando os postos de saúde para vacinação.