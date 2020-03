Santos autoriza empresários a oferecer atletas ao exterior; lista tem seis nomes

No seu último mandato como presidente do ​Santos, José Carlos Peres quer deixar o clube no azul antes de sua saída. Pensando nisso, o mandatário já pensa na venda de jogadores para o exterior.

A última venda que rendeu um bom dinheiro aos cofres do Peixe foi a de Rodrygo, em 2018. De lá pra cá, a diretoria vem trabalhando com os recursos que tem. Porém, a realidade pode mudar caso a proposta feita por Peres a alguns empresários funcione.

Agentes foram acionados para buscarem propostas por Eduardo Sasha, Kaio Jorge, Tailson, Yuri Alberto, Arthur Gomes e Jean Mota. Cueva também fazia parte dessa lista, mas já foi vendido ao Pachuca (MEX). A ideia do presidente santista é que os responsáveis busquem ofertas antes da próxima janela internacional de transferências, em julho.

Em um documento recebido pela ​Gazeta Esportiva, é possível ler a autorização para um empresário no Estados Unidos. Com assinatura de Carlos Peres, o papel informa uma comissão de 7% por negócio concretizado.

Um empresário, pelo menos, se incomodou ao saber da liberação feita pelo presidente para que outro profissional trate de assuntos relacionados ao seu cliente. A informação chegou por meio de terceiros.

Marco Aurélio Souza falando agora no SporTV que José Carlos Peres “não irá mais falar sobre o interesse de italianos e franceses no Kaio Jorge, pois é segredo” 😬 — Caio Ruscillo (@ruscillo) March 22, 2020

A última saída do clube foi a do zagueiro Felipe Aguilar. O colombiano foi vendido por R$ 10 milhões para o Athletico-PR.