Santos dá início a processo de demissão por justa causa de jovem atacante

​Tem jogador com seu ciclo no ​Santos chegando ao fim. E com demissão por justa causa. O departamento jurídico do Peixe deu início ao processo de desligamento do atacante Diogo Vitor, que não comparece aos treinamentos desde o final de janeiro e sequer responde as notificações do clube.

Em entrevista à TV Cultura, Matheus Rodrigues, membro do comitê gestor alvinegro, revelou que três comunicados foram enviados ao profissional desde o início do ano. Na última vez em que o garoto havia comparecido ao Santos, pediu um novo prazo de afastamento para cuidar de um problema familiar que envolvia o filho recém-nascido. Depois disso, nunca mais deu as caras. “Deixamos isso para o jurídico resolver. Contudo, é muito provável que tenha mesmo esse desfecho (demissão) em breve. Não temos respostas e o clube precisa tomar uma decisão”, disse o dirigente.

Nas quartas de final do Paulistão de 2018, em duelo contra o Botafogo, Diogo Vitor foi flagrado no exame antidoping por uso de cocaína, sendo suspenso do futebol por um ano e meio. Ao final de 2019, já liberado, voltou a treinar individualmente no CT Rei Pelé, como rememora o jornal ​A Tribuna, para ser integrado ao time B no começo da atual temporada. Só que, ali, já se apresentou após seguidas faltas. “Demos todas as chances possíveis. Foram muitas oportunidades e conversas. É uma baita pessoa, mas na função que exerce precisa estar focado. Do contrário, não tem como”, completou Rodrigues. Assim, tudo indica que a carreira do promissor jovem de 23 anos vai ter um final infeliz.

Para mais notícias do Santos, clique ​aqui.

Fotos: Ivan Storti / Santos / Divulgação