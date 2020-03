Santos e Vladimir se aproximam de acordo e goleiro deve seguir no clube

​Em decorrência da pandemia de coronavírus (COVID-19), os palcos do futebol pararam, mas os bastidores seguem a todo vapor e os times aproveitam o ‘tempo livre’ para acertar o planejamento 2020. Assim, o Santos tem feito negociações e ​cuidado de pendências, como a situação do goleiro Vladimir.

Recentemente, representantes do atleta e do clube se reuniram para falar sobre eventual renovação do jogador e avançaram no caminho da permanência do camisa 1. Em entrevista ao ​Diário do Peixe, Beto Lopes, estafe de Vladimir, deu mais informações sobre a reunião e disse que o contato inicial foi positivo.

“Tive mais uma conversa muito proveitosa com o Departamento de Futebol (William Thomas) na semana passada sobre a situação do Vladimir. Conversamos sobre diversas possibilidades, inclusive sobre a renovação ou a ampliação do contrato. Ainda teremos novas reuniões nas próximas semanas e as chances de permanência são boas, principalmente se o Vladimir tiver mais oportunidades de jogar na sequência da temporada”, explicou Lopes.

Vladimir foi revelado pelo ​Santos e aos 30 anos nunca conseguiu se firmar ou uma ter uma longa sequência como titular, tendo disputado 62 partidas com a camisa do alvinegro praiano desde a sua faz primeira apresentação em 2011. Porém, o nível do goleiro é considerado bom e a tendência é de que siga no clube.

A permanência do paredão ganhou força na Vila Belmiro após saída do goleiro Vanderlei par o ​Grêmio e falta de opções no elenco. O contrato do atleta com o Peixe vai até o final do ano e ele pode assinar um pré-contrato com outra equipe a partir do meio da temporada. Em caso de efetivada a renovação, Vladimir vai disputar a posição com o titular Everson.