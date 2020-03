Santos garante bom dinheiro com ida de meia para o futebol chinês

Serginho, meia revelado nas categorias de base do ​Santos, foi anunciado como reforço do Changchun Yatai, da segunda divisão da China. Pois este negócio rendeu uma bolada ao clube paulista.

Conforme apuração da ​Gazeta Esportiva, o Peixe embolsou US$ 600 mil (cerca de R$ 3 milhões), valor correspondente a 20% que a equipe tinha de uma futura venda do atleta, afora o mecanismo de solidariedade, que lhe dá direito a uma parte do dinheiro por ser o clube formador ​do profissional. No total, o meio-campista, que foi promovido aos profissionais na Vila Belmiro em 2014, vestiu a camisa alvinegra em 49 oportunidades, sem marcar nenhum gol.

Ao longo da carreira, acumulou empréstimos para Vitória, Santo André e Atlético-MG. Depois, em 2018, acabou negociado em definitivo para o Kashima Antlers, do Japão. No futebol asiático, fez sucesso e se tornou ídolo, sendo a principal peça do time na inédita conquista da Liga dos Campeões da Ásia. Com 31 bolas na rede em 76 partidas, Serginho, atualmente com 25 anos, despertou o interesse dos chineses, que pagaram cerca de R$ 14 milhões para tê-lo no plantel.

