Santos não paga 1ª parcela por Cueva e pode sofrer nova punição da FIFA

​Problema na Vila! O ​Santos não pagou ao Krasnodar, da Rússia, a primeira parcela referente à compra do meia Christian Cueva. O alvinegro praiano deveria ter depositado 2,3 milhões de dólares (R$ 11,7 milhões) na conta dos russos na última sexta-feira (27), mas ‘deixou vencer’ e deve arcar com as consequências.

De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, do ​ESPN Brasil, o Peixe corre o risco de sofrer novas penas da FIFA, além de ver montante aumentar em decorrência dos juros na dívida. O peruano foi contratado em fevereiro da temporada passada por 9,2 milhões de dólares dividido em quatro parcelas.

A relação entre os clubes não é boa e ficou ainda mais conturbada após o Krasnodar recusar duas propostas do Santos. Em 2019, o alvinegro tentou emprestar e vender Cueva, mas os russos não se interessaram e o Peixe foi obrigado a manter o meio-campista no elenco – com o maior salário do plantel e sem atuar.

Há uma semana, o Santos recebeu R$ 10 milhões pela venda do zagueiro Felipe Aguiar ao ​Athletico-PR, mas a diretoria alvinegra tinha outros planos para a quantia e ignorou o prazo de pagamento aos russos. Vale destacar que Cueva conseguiu liberação da FIFA e não faz mais parte do plantel de Jesualdo Ferreira. O peruano acertou com o Pachuca, do México.