Santos: pendências e movimentações em março agitam bastidores do clube

​A temporada 2020 começou, mas o ​Santos segue repleto de pendências e questões indefinidas. Em campo, o clube praiano tem apenas o ​Campeonato Paulista para se preocupar – com a Libertadores suspensa –, porém demandas extracampo têm ganhado mais terreno na diretoria santista. Confira:

Novela Cléber Reis

O zagueiro Cléber Reis foi contratado pelo Santos em 2017 junto ao Hamburgo, da Alemanha, e custou cerca de 2.5 milhões de euros. Porém, com ajustes e correções no montante, a dívida pulou para 4 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões). O débito corria na FIFA e, na semana passada, a entidade internacional ordenou que a CBF bloqueie a inscrição de jogadores pelo Peixe até que a dívida seja paga. O alvinegro trata o assunto como prioridade e tem negociado a forma de pagamento.

Venda de Felipe Aguiar

Acerto próximo! Santos e ​Athletico Paranaense vêm conversando e Felipe Aguiar se aproxima do Furacão. O rubro-negro deve pagar R$ 10 milhões por 50% dos direitos econômicos do zagueiro de 27 anos. Os valores agradam ambos os envolvidos e o acordo deve ser fechado após o jogador realizar exames médicos no CT do Caju.

Renovações: Veríssimo e mais

O zagueiro Lucas Veríssimo reclamou publicamente de falta de “valorização” e espera receber aumento salarial para permanecer no clube – o ​Atlético-MG demonstrou interesse no atleta de 24 anos. O jogador tem contrato com o Santos até 2022 e é considerado um dos destaques do Santos, mas, apesar de forte identificação com a equipe, espera compensação financeira para seguir na Vila Belmiro.

Por sua vez, o volante Evandro tem vínculo com o alvinegro praiano até junho deste ano, com renovação automática por mais seis meses. O empecilho na negociação é por dívida de R$ 140 mil do clube com o empresário do meio-campista. Os envolvidos não devem conversar antes do valor ser quitado.

Por fim, o Santos tenta resolver entrave em negociação por permanência do atacante Yuri Alberto. O garoto de 18 anos tem contrato até o meio da temporada e tem sido utilizado com mais frequência em 2020. Porém, a diretoria santista e o jogador descordam no valor salarial que deve ser pago mensalmente e um acordo segue distante.

